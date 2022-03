Biden: »To bi bila tretja svetovna vojna«

Ameriški predsednik pravi, da ZDA ne bodo šle v Ukrajino

Ameriški predsednik Joe Biden je v petek napovedal nove sankcije proti Rusiji, a obenem odločno ponovil, da se ZDA ne bodo neposredno vmešale v vojno v Ukrajini. Kot je posvaril, bi direktna konfrontacija med zvezo Nato in Rusijo namreč pomenila "tretjo svetovno vojno".

"Želim biti povsem jasen: Branili bomo vsak centimeter Natovega ozemlja z vso močjo enotnega in odločnega Nata. A ne bomo se borili v vojni proti Rusiji v Ukrajini. Neposredno soočenje med Natom in Rusijo je tretja svetovna vojna. In nekaj, kar moramo poskušati preprečiti," je Biden zapisal na Twitterju.

"Želim biti povsem jasen: Branili bomo vsak centimeter Natovega ozemlja z vso močjo enotnega in odločnega Nata. A ne bomo se borili v vojni proti Rusiji v Ukrajini. Neposredno soočenje med Natom in Rusijo je tretja svetovna vojna. In nekaj, kar moramo poskušati preprečiti."



Joe Biden,

predsednik ZDA

Ameriška administracija sicer v zadnjih dneh uvaja vse strožje sankcije proti Rusiji. V petek je tako Biden med drugim napovedal prepoved uvoza ruskega alkohola, morske hrane in diamantov ter razširil seznam sankcioniranih ruskih oligarhov.

Obenem so države skupine G7 napovedale, da bodo Rusiji odvzele status "države z največjimi ugodnostmi" na svojih trgih. Nove sankcije naj bi doletele tudi rusko elito, med drugim z omejitvijo dostopa do luksuznega blaga. Tem sankcijam se bo pridružila tudi EU.

Oddelek ameriškega finančnega ministrstva za nadzor tujega premoženja (Ofac) je sicer v petek objavil dodatne smernice glede izvajanja sankcij proti Rusiji, v katerih izrecno pojasnjuje, da morajo te izvajati tudi ameriški državljani oziroma podjetja, ki upravljajo z digitalnim premoženjem, ter da te veljajo tudi za transakcije, izvedene v kriptovalutah.

Smernice sledijo opozorilom, da bi lahko Rusi digitalno premoženje izkoristili za izogibanje zahodnim sankcijam.

gdEto5MGADs

rA3n2Zl18E0

_8zTCvrowmk