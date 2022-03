»Odprite domove tistim, ki bežijo pred pregonom«

Britanska vlada državljanke in državljane poziva, naj odprejo vrata ukrajinskim beguncem

Michael Gove, predstavnik kabineta britanske vlade

© Richard Townshend

Potem ko je bil London tarča kritik zaradi zadržanega odnosa do ljudi, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, so v Združenem kraljestvu danes predstavili nov program sprejemanja beguncev. Ta slednjim omogoča bivanje pri Britancih do treh let.

Program Domovi za Ukrajino bo omogočil "več deset tisočim" dostop do dela, zdravstvene oskrbe in izobraževanja, čeprav nimajo sorodnikov v Veliki Britaniji, je za televizijo Sky News po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal predstavnik vladnega kabineta Michael Gove.

Vlada po njegovih besedah poskuša doseči, da se "vsak razpoložljiv dom" odpre "tistim, ki bežijo pred pregonom". "V naši državi imamo veliko ljudi, ki so odprtega srca in lahko ponudijo dom. Enako velja za podjetja in dobrodelne sklade," je povedal.

Tisti, ki bodo ponudili streho nad glavo Ukrajincem, bodo prejeli 350 funtov (418 evrov) mesečno, s tem da se morajo zavezati, da jim bodo omogočili bivanje za najmanj šest mesecev. Pred tem bodo britanski gostitelji varnostno pregledani, da bi tako zagotovili varnost še posebej ženskam in otrokom iz Ukrajine.

Begunci bodo po poročanju AFP še vedno potrebovali vizum za bivanje na Otoku, a so postopki, kako lahko pridejo do njega, poenostavljeni.

Spletno stran, na kateri se lahko Britanci prijavijo za nudenje zatočišča Ukrajincem, bodo zagnali v ponedeljek, prvi prihodi pa bodo mogoči predvidoma v tednu dni, je povedal Gove.

Po njegovih besedah, ki jih povzema časnik Guardian, so doslej izdali vizume več kot 3000 Ukrajincem, kar je tisoč več kot v četrtek.

Od torka večini ljudi iz Ukrajine ne bo več treba zaprositi za vizum, ampak bodo potrebovali samo ukrajinski potni list, navaja Guardian.

Možnost namestitve v nepremičninah ruskih oligarhov

Gove je po navedbah AFP povedal, da razmišljajo tudi o možnosti namestitve ukrajinskih beguncev v nepremičnine ruskih oligarhov, ki so jih doletele sankcije zaradi ruskega napada na Ukrajino. To idejo podpira tudi londonski župan Sadiq Khan.

"Treba bo prestopiti precej visoko pravno oviro in ne govorimo o stalni zaplembi. A če si sankcioniran, če podpiraš Putina, tvoja hiša pa je tukaj in je nimaš pravice uporabljati, bi jo lahko uporabili za pomoč drugim," je dejal Gove.

Britanski premier Boris Johnson je medtem pod pritiskom opozicije zaradi imenovanja medijskega mogotca Evgenija Lebedeva, ki se je rodil v Rusiji, v zgornji dom parlamenta. Po poročanju časnika Sunday Times je britanska obveščevalna služba v preteklosti že večkrat opozorila Johnsona na varnostna tveganja ob njegovem prijateljevanju z Lebedevom, a se ni pustil motiti.

Lebedev je sicer prejšnji teden pozval Putina, naj umakne rusko vojsko iz Ukrajine, in sporočil, da sam ne predstavlja varnostnega tveganja za Združeno kraljestvo.

Johnson pa bo prihodnji teden obiskal Savdsko Arabijo, ki jo bo po poročanju medijev poskušal prepričati v krepitev dobave nafte, da bi tako nadomestili izpad energije iz Rusije.

