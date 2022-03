Peking ZDA očita, da »zlonamerno« širijo dezinformacije o vlogi Kitajske v Ukrajini

Po navedbah ameriških medijev naj bi Rusija od svoje kitajske zaveznice zahtevala vojaško opremo in podporo v vojni proti Ukrajini

Ameriški predsednik Joe Biden

© Gage Skidmore / Flickr

Peking se je danes odzval na navedbe ameriških medijev, da naj bi Rusija Kitajsko zaprosila za vojaško in gospodarsko pomoč, pa tudi na opozorila Washingtona, da se bo soočil s hudimi posledicami, če bo pomagal Moskvi, da se izogne sankcijam Zahoda. Oblasti v Pekingu so ZDA obtožile, da širijo dezinformacije o vlogi Kitajske v vojni v Ukrajini.

"ZDA zlonamerno širijo dezinformacije o vprašanju Ukrajine, usmerjene proti Kitajski," je pred današnjimi pogovori ameriškega svetovalca za nacionalno varnost ZDA Jakea Sullivana in kitajskega svetovalca za zunanjo politiko Yanga Jiechieja v Rimu glede politike do Rusije in Ukrajine dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Navedbe je danes zanikal tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Na vprašanje, ali držijo poročila, da naj bi Bela hiša prejela informacije, da je Rusija zaprosila Kitajsko za vojaško pomoč v Ukrajini, je odgovoril, da ne, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Pri tem je Peskov posvaril pred uporabo časopisnih člankov kot primarnih virov informacij. "O tem je pisalo veliko časopisov. Danes lahko v časopisih preberete marsikaj. Ne gre jih obravnavati kot primarni vir," je poudaril.

Peking doslej ni obsodil Rusije zaradi invazije na Ukrajino; kljub temu, da se Kitajska uradno ni postavila na stran Rusije, pa ne zamudi priložnosti za kritike Zahoda in ZDA zaradi sankcij. Peking je že večkrat opozoril, da je širjenje Nata "proti vzhodu" glavni krivec za poslabšanje razmer med Rusijo in Ukrajino.

Po navedbah ameriških medijev naj bi Rusija od svoje kitajske zaveznice zahtevala vojaško opremo in podporo v vojni proti Ukrajini.

"O tem je pisalo veliko časopisov. Danes lahko v časopisih preberete marsikaj. Ne gre jih obravnavati kot primarni vir."



Dmitrij Peskov,

tiskovni predstavnik Kremlja

Televizija Fox News je v nedeljo poročala, da je Rusija zaradi težav s svojo ofenzivo v Ukrajini Kitajsko zaprosila za pomoč v vojaški opremi. Za kakšno opremo naj bi natančno šlo, ni znano.

Moskva je Peking zaprosila tudi za gospodarsko pomoč proti sankcijam, ki jih je proti njej uvedla večina zahodnega sveta, piše New York Times, ki se sklicuje na anonimne vire v ameriški administraciji.

Tiskovni predstavnik kitajskega veleposlaništva v Washingtonu je na vprašanje o domnevnih zahtevah za več medijev dejal, da za to še ni slišal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.