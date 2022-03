»Napadi na najbolj ranljive – dojenčke, otroke in nosečnice so dejanja brezvestne okrutnosti«

Agencije Združenih narodov (ZN) pozivajo Rusijo naj nemudoma preneha z napadi na zdravstvene objekte v Ukrajini

Agencije ZN so v nedeljo pozvale Rusijo, naj nemudoma neha z napadi na zdravstvene objekte v Ukrajini, kar so označile kot dejanja brezvestne okrutnosti.

Sklad ZN za otroke (Unicef), Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Sklad ZN za prebivalstvo (UNFPA) so sporočili, da grozljivi napadi pobijajo in povzročajo hude rane bolnikom in zdravstvenim delavcem, uničujejo ključno infrastrukturo in silijo tisoče ljudi, da se odpovedo zdravstvenim storitvam kljub nujnim potrebam.

"Napadi na najbolj ranljive – dojenčke, otroke, nosečnice in bolnike in zdravstvene delavce so dejanja brezvestne okrutnosti," so v skupni izjavi sporočile tri agencije ZN, ki so od začetka vojne naštele 12 mrtvih, 34 ranjenih in 24 poškodovanih ali uničenih zdravstvenih objektov.

Od začetka vojne je bilo rojenih 4300 otrok, okrog 80.000 Ukrajink pa bo rodilo v naslednjih treh mesecih. "Zdravstveni sistem Ukrajine je očitno prenapet in njegovo sesutje bi bilo katastrofa. To je treba preprečiti za vsako ceno," so sporočile agencije ZN.

