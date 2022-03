Novinarji RTV Slovenija: »Takšnega razmišljanja ne bomo ne širili ne legitimizirali«

Zaposleni na RTV Slovenija od vodstva pričakujejo upoštevanje njihovih argumentov glede spornega imenovanja Igorja Pirkoviča

Zaposleni na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) so ponovno izrazili nasprotovanje imenovanju Igorja Pirkoviča za v. d. urednika uredništva za nove medije na MMC. Njihovi pomisleki so tako vsebinske kot proceduralne narave, od vodstva pa pričakujejo, da jih bo upoštevalo. Napovedujejo, da bodo svoje delo še naprej opravljali profesionalno in etično.

Kot je na današnji novinarski konferenci pred stavbo TV Slovenija opomnil Boris Vasev iz zunanjepolitične redakcije MMC, problematizirajo spremembo izvedbenega akta o delovanju MMC, ki je omogočil tako hitro imenovanje Pirkoviča. Izvedbeni akt presoja tudi upravno sodišče in dokler ti postopki niso zaključeni, po njihovem mnenju imenovanje urednika uredništva na ta način ni sprejemljivo.

Poleg tega imajo v uredništvu glede imenovanja Pirkoviča tudi številne vsebinske pomisleke. Vasev je med drugim izpostavil Pirkovičevo odkrito naklonjenost trenutni vladajoči politični stranki, ki se po njihovem mnenju izrazito odraža tudi v njegovem novinarskem delu. Po mnenju uredništva takšen človek ne more korektno opravljati novinarskega dela v politični redakciji, kaj šele, da bi urejal in vplival na delo drugih novinarjev.

Ob tem je Vasev opomnil, da je bil Pirkovič za v. d. urednika portala MMC imenovan mesec pred državnozborskimi volitvami. V uredništvu menijo, da takšna kronologija ni naključna in izbira Pirkoviča, ki da je prišel opraviti določeno nalogo, za ta položaj ni dobronamerna.

V uredništvu jih skrbijo tudi morebitni povračilni ukrepi, o katerih gre po besedah Vaseva sklepati po Pirkovičevih izjavah, da bo vsak za upor nosil posledice. "To ocenjujemo kot nesprejemljive grožnje," je poudaril.

Sprašujejo se tudi, da ali bodo njegova sporna stališča stališča, ki jih objavlja na družbenih omrežjih, del nove uredniške politike. "Takšnega razmišljanja mi ne bomo ne širili ne legitimizirali, a naša skrb vseeno ostaja," je dodal.

Člane uredništva MMC so na današnji novinarski konferenci podprli tudi člani aktiva informativnega programa TV Slovenija, aktiv novinarjev Radia Slovenija ter v Koordinaciji novinarskih sindikatov RTVS in Društvu novinarjev Slovenija.

ood3w-auTFw