Med strankami vodi Gibanje Svoboda

Predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob se je povzpel tudi na tretje mesto med najbolj priljubljenimi politiki v državi

Robert Golob, predsednik stranke Gibanje Svoboda

© Borut Krajnc

Med strankami, za katere je znano, da bodo nastopile na volitvah, bi 18,8 odstotka vprašanih glasovalo za Gibanje Svoboda. SDS bi volilo 17,2 odstotka vprašanih oz. odstotno točko manj kot februarja. Sledita SD z 8,8 odstotka in Levica s 7,6 odstotka, kažejo rezultati javnomnenjske raziskave, ki jo je za časnik Delo pripravila agencija Mediana.

Vstop v parlament se obeta osmim strankam, poleg naštetih še NSi, za katero bi glasovalo 4,8 odstotka vprašanih, LMŠ (3,8 odstotka), SAB (3,7 odstotka) in Povežimo Slovenijo (3,6 odstotka). Izven parlamenta pa bi ostale Resni.ca (2,7 odstotka podpore), Naša dežela (1,6 odstotka), Piratska stranka (1,6 odstotka), SNS (1,4 odstotka), DeSUS (en odstotek), Dobra država (0,7 odstotka) in Vesna (0,5 odstotka).

Pred enim mesecem je 17,5 odstotka vprašanih odgovorilo, da ne vedo, koga bi volili, zdaj pa je takih 12,5 odstotka. Da bi volili koga drugega, jih je februarja dejalo 10,1 odstotka, zdaj pa 2,1 odstotka, da nikogar, pa prej 8,1 in zdaj 2,5 odstotka.

Če bi upoštevali zgolj opredeljene anketirance, bi Gibanje Svoboda prejelo 23,7 odstotka glasov, SDS 21,8, SD 11,1, Levica pa 9,6 odstotka. Tik pod parlamentarnim pragom štirih odstotkov bi bila Resni.ca Zorana Stevanovića (3,5), za njim bi zunaj skoraj gotovo ostala Naša dežela z 2,2 odstotka. Drugačna pa bi bila lestvica, če bi šteli le glasovi opredeljenih, ki so hkrati odgovorili, da bi se zagotovo udeležili volitev. V tem primeru bi zmagala SDS 25 odstotkov, Gibanje Svoboda 24,8, SD 9,4, Levica 8,4 in NSi 6,3 odstotka. V državni zbor bi prišlo osem strank.

Nadaljuje se trend rasti pri oceni vlade. Negativno jo je ocenilo 45 odstotkov sodelujočih, medtem ko jo je novembra tako ocenilo 69 odstotkov vprašanih. Njena srednja ocena trenutno znaša 2,68 točke, kar je za 0,07 točke več kot v februarju.

V anketi Vox populi, ki jo je za časnika Dnevnik in Večer pripravila agencija Ninamedia, delo vlade kot uspešno ocenjuje 36,3 odstotka vprašanih, kot neuspešno pa 57,2 odstotka. Medtem je februarja vlado kot uspešno ocenilo 36,4 odstotka, kot neuspešno pa 61,2 odstotka anketirancev.

Kot kažejo rezultati Delove ankete, je na lestvici priljubljenosti politikov prvo mesto obdržal predsednik republike Borut Pahor, na drugem mestu pa je zdravstveni minister Janez Poklukar. Novinca na lestvici predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba so anketiranci uvrstili na tretje mesto, pred zunanjega ministra Anžeta Logarja in ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja. Ocena je od prejšnjega merjenja najbolj padla ministru za kulturo Vasku Simonitiju, najbolj pa zrasla pa ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku.

Glede na anketo Vox populi pa je na lestvici priljubljenosti politikov prvo mesto obdržal predsednik republike Borut Pahor, na drugem mestu je predsednik Gibanja Svoboda Golob, ki je bil prvič uvrščen na lestvico, na tretjem mestu pa je zdravstveni minister Janez Poklukar.

Po rezultatih ankete Vox populi je predsednik LMŠ Marjan Šarec z najvišjo rastjo ocene pristal na enajstem mestu, v primerjavi s februarjem pa je najbolj, z osmega na dvanajsto mesto, padel predsednik DZ Igor Zorčič.

Anketa Dela, ki je potekala od 7. do 10. marca, je zajela vzorec 705 anketirancev. V anketi Vox populi, ki je potekala med 7. in 9. marcem, pa je sodelovalo 700 anketirancev.