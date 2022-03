Janša naj bi na poti v Kijev z vlakom prečkal poljsko-ukrajinsko mejo

Premierji Poljske, Češke in Slovenije, Mateusz Morawiecki, Petr Fiala in Janez Janša naj bi bili na poti v Kijev na pogovore z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim

"Premierji Poljske, Češke in Slovenije, Mateusz Morawiecki, Petr Fiala in Janez Janša so na poti v Kijev na pogovore z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim z vlakom že prečkali poljsko-ukrajinsko mejo," je za agencijo Reuters potrdil svetovalec poljskega premierja.

Glavni svetovalec poljskega premierja Michal Dwoczyk je novinarjem potrdil, da je delegacija nekaj po 8. uri zjutraj z vlakom prečkala poljsko-ukrajinsko mejo. Kot je dodal, so se za pot dogovorili prejšnji teden na vrhu EU v Versaillesu.

V delegaciji naj bi bil poleg treh premierjev tudi podpredsednik poljske vlade Jaroslaw Kaczynski.

Trije premierji bodo po teh informacijah tako prvi tuji voditelji, ki bodo po začetku ruske invazije obiskali ukrajinsko prestolnico.

Namen njihovega obiska Kijevu je "potrditev nedvoumne podpore celotne Evropske unije suverenosti in neodvisnosti Ukrajine". Cilj obiska je tudi "predstavitev širokega paketa podpore Ukrajini in Ukrajincem", so, tako kot pred tem poljska vlada, danes sporočili iz Janševega kabineta. "Kijev bodo obiskali kot predstavniki Evropskega sveta," so sporočili.

Obisk je organiziran po posvetovanju s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Kot so sporočili iz njunih kabinetov, je bil obisk potrjen v ponedeljek zvečer.

Premierji naj bi danes prispeli v mesto, ki ga še naprej oblega in napada ruska vojska. Iz središča Kijeva so tudi danes poročali o več eksplozijah. Po poročanju tamkajšnje civilne zaščite so ruske sile raketirale štiri stanovanjske stavbe v več okrožjih, pri tem sta umrli najmanj dve osebi.

