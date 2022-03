Pirkovič se boji, da ga bodo vrgli v jamo

Igranje žrtve

Novi vršilec dolžnosti urednika uredništva za nove medije na MMC RTV Slovenija Igor Pirkovič in Janez Janša, predsednik SDS in premier, v prijateljskem pogovoru na vladnem shodu za Ukrajino

© Borut Krajnc

Kolektiv novinarjev RTV Slovenija ravna vedno pogumneje, skupaj s predstavniki novinarskega sindikata in društva novinarjev je znova izrazil svoje nasprotovanje imenovanju Igorja Pirkoviča za v. d. urednika uredništva za nove medije na MMC, s katerim želi oblast prevzeti ta pomemben novinarski portal.

To je drugi shod pred Kolodvorsko v zadnjem tednu, že na prvem so zaposleni končno spregovorili o pritiskih politike, tokrat pa nanizali kup razlogov o Pirkovičevi neprimernosti – zavedajoč se, da prihajajo še novi politično oktroirani uredniški lakaji in da se poskus politizacije ne bo ustavil. Novinar MMC Boris Vasev je v svojem nastopu problematiziral spremembo izvedbenega akta o imenovanju urednika uredništva, glede katerega trenutno teče sodni spor, hkrati se je dotaknil Pirkovičeve neprimernosti, ker ta deluje izrazito in odkrito naklonjeno do vladajoče politične stranke: »Gre za novinarja, za katerega se zdi, da je skoraj institucionalno povezan s to stranko.«

Pirkoviča plačuje vlada

Ob tem je spomnil, da to ne zbuja zgolj resnega dvoma o profesionalnosti dela, ampak Pirkoviča »dobesedno plačuje aktualna vlada, in sicer kot scenarista državnih proslav«. Zaradi tega ga v uredništvu ocenjujejo kot izrazito neetično izbiro, je zaključil, saj ima neposredno finančno korist od sodelovanja s to vlado, kar že po sebi vpliva na njegovo bodisi poročanje bodisi urednikovanje. K temu je Vasev navedel še nekaj primerov Pirkovičevih preteklih sovražnih izjav, ki jih lahko označimo kot rasistične in antisemitske.

© Twitter / IN MEDIA RES

Na shodu so nastopili še Danijel Poslek, Tanja Starič, Gašper Andrinek, Helena Milinkovič in Aleš Smrekar. Slednji je jasno opozoril na nujno novinarskega upiranja pritiskom, s katerimi želijo politika in njeni sateliti novinarje »spremeniti v nekritične strankarske propagandiste in malikovalce oblastnikov.« Ob pozivu, da mora vodstvo nemudoma razveljaviti to sporno imenovanje, je udarno zaključil svoj nastop: »Mi nismo in ne bomo nikogaršnji hlapci.«

Igranje žrtve

Po koncu dogodka sta se odzvala vodstvo RTV Slovenija, ki je šablonsko ugotovilo, da je bilo imenovanje »izvedeno v skladu z vsemi internimi postopki« in da »očitke o proceduralnih nepravilnostih v vodstvu zavračamo.« Sam Pirkovič pa se je odzval pesniško. Sprva je v svojem odzivu zapisal: »Bolj kot je človek prijazen, dobronameren in odprt, bolj protestirajo. Ne vem, kaj sem nekomu naredil. Tolčejo, teptajo, ampak resnice ne morejo ubiti. Kdor gre nad človeka, je vnaprej izgubil.«

Njegovega odziva kakopak ne smemo interpretirati kot čustvene reakcije užaljenca, saj je ob tem takoj na tviterju norčavo duhovičil in provociral proti kolegicam in kolegom, ki ga zavračajo: »Če smo že v formi, bi pa že bil čas tudi za kakšen protest proti Putinu pred RTV, a ne?«

Kar je bistveno za analizo njegovega odziva, se skriva v psihoretorični taktiki igranja žrtve, ki jo je še zaostril in ob neženirani pomoči nekdanjega urednika MMC-ja in sedanjega direktorja Ukoma Uroša Urbanije zapeljal v smer, ko se je razglasil za potencialno žrtev groženj s smrtjo in tega, da ga bodo vrgli v jamo. Urbanija ga je v podporo takole propagandistično spodbujal: »Upam, da @IPirkovic ne grozijo s smrtjo in metanjem v jame. #stopsovraštvu na @RTV_Slovenija.«

Pirkovič pa se je odzval, kakor da bi se to, da ga bodo ubili in vrgli v jamo, lahko res zgodilo: »Tudi to se sliši. Da se ve, če se uresniči. Resnice ne moreš ubiti.«

Pirkovič na strani resnice in sam proti vsem torej čaka, da ga vržejo v jamo in ubijejo? Bolj sporočilno hipertrofiranega victim playing si skoraj ne moremo zamisliti, tovrstna retorika pa že po sebi razkriva, v register katere strankarske propagande spadata on in Urbanija. Ravno k tistim krogom, ki se jima očitajo!

Sicer pa se pritiski na RTV hišo nadaljujejo in zdaj je že znano, da se oddaja Studio City umika od 21. marca do 9. maja, kar je ključen predvolilni čas, ko je ne bo na sporedu. Tak poseg gotovo ni naključje in je evidentno del premišljene agende, kako zatreti oddaje in novinarje, ki so potencialno kritični do avtoritarne oblasti. Temu cilju je verjetno služila že odpoved pogodb vseh kolumnistom oddaje.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**