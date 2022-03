Janša: »Ni druge države na celi celini, ki bi bila bolj evropska kot Ukrajina«

Slovenski premier je prepričan, da Ukrajinci ne le svoje domovine, temveč tudi "temelje evropskih vrednot" in "naš način življenja"

Janšev tvit

© Twitter

Premier Janez Janša je danes na Twitterju sporočil, da želijo skupaj s premierjem Poljske in Češke, Mateuszom Morawieckim in Petrom Fialom z današnjim obiskom v Kijevu prinesti Ukrajini sporočilo, da je evropska država in da bo kmalu na poti v EU. Ob tem se je zahvalil Ukrajini, ker brani Evropo in temeljne evropske vrednote.

"Hvala vam, ne le ker branite svojo domovino in Evropo kot ozemlje, ampak ker branite temelje evropskih vrednot in naš način življenja. Vaš boj je naš boj in skupaj bomo zmagali," je tvitnil Janša, ki je na poti v Kijev.

Janša je na Twitterju še opozoril, da so razprave o evropskih vrednotah v zadnjih letih večinoma potekale na teoretični ravni, sedaj pa obstaja zavedanje, da te vrednote obstajajo in da so ogrožene. "In vsi Evropejci jih branijo. S svojimi življenji. V Ukrajini," je dodal.

Janez Janša,

premier RS

Prepričan je, da je prišel trenutek, ko se EU prebuja in spreminja, da bo postala še bolj poenotena v podpori Ukrajini. "Ker vaš pogum. Vaša enotnost. Vaše žrtvovanje. V tem trenutku, ko govorimo o naših vrednotah, ni druge države na celi celini, ki bi bila bolj evropska kot Ukrajina," je poudaril.

Zagotovil je še, da bo Ukrajina, "ki je evropska država, kmalu na poti v Evropsko unijo".

Janša je sicer skupaj s poljskim kolegom že pred časom evropske kolege v pismu pozval k čimprejšnjemu članstvu Ukrajine v EU. Podporo predlogu je sicer izreklo več držav EU, vendar pa na vrhu EU konec minulega tedna Ukrajina želenih jamstev glede čimprejšnjega članstva v uniji ni dobila.

Premierji Poljske, Češke in Slovenije se bodo danes v Kijevu srečali na pogovorih z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Trije premierji bodo prvi tuji voditelji, ki bodo po začetku ruske invazije obiskali ukrajinsko prestolnico.