Protivojni protest na državni televiziji oblast označila za »huliganstvo«

Urednica Marina Ovsjanikova je na ruski državni televiziji s protestnim plakatom in glasnimi vzkliki proti vojni v Ukrajini prekinila poročila v živo

© Twitter

Kremelj je danes dejanje urednice ruske televizije Pervij kanal Marine Ovsjanikove, ki je včeraj zvečer na ruski državni televiziji s protestnim plakatom in glasnimi vzkliki proti vojni v Ukrajini prekinila poročila v živo, označil za huliganstvo in ga ostro obsodil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Kar zadeva to dekle, gre za huliganstvo," je po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dejal je, da mora zadevo rešiti televizijska hiša sama, in dodal, da to ni naloga Kremlja.

Ovsjanikova je v ponedeljek zvečer na ruski državni televiziji s protestnim plakatom in glasnimi vzkliki prekinila poročila v živo. V rokah je imela napis "Ustavite vojno. Ne verjemite propagandi. Tu vam lažejo". Ob tem je večkrat vzkliknila "ne vojni". Televizija je nato prekinila prenos v živo in začela predvajati posnetke iz bolnišnice.

Protestnico naj bi po poročanju tujih tiskovnih agencij kmalu zatem aretirali. Kje se Ovsjanikova trenutno nahaja, ni znano, njeni odvetniki pa so sporočili, da z njo niso v stiku, poroča dpa.

Rusija je v zadnjih tednih zaostrila ukrepe proti neodvisnim medijem in kritičnim glasovom, številni mediji so že zaprli svoja vrata. Za domnevno lažno poročanje o ruski vojski pa so zagrožene tudi večletne zaporne kazni, ki so več novinarjev prisilile v odhod iz države.

Rusijo je nedavno zapustila tudi voditeljica osrednje večerne informativne oddaje na televiziji NTV Lilija Gildejeva. "Najprej sem zapustila Rusijo, ker sem se bala, da me ne bodo pustili kar tako, potem pa sem dala odpoved," je sporočila Gildejeva. NTV je tretja najbolj priljubljeni ruska televizijska postaja in je trdno prokremeljsko usmerjena, poroča britanski BBC.

URTrP1xHpQA

ze3HK12nRGI