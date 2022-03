Zemljevid z lokacijami volišč

Na zemljevidu so lokacije rednih volišč kot tudi tistih za predčasno glasovanje

Zemljevid volišč

Državna volilna komisija (DVK) je na svoji spletni strani objavila zemljevid z lokacijami volišč na aprilskih volitvah v državni zbor. Na zemljevidu so lokacije rednih volišč kot tudi tistih za predčasno glasovanje.

Kot so sporočili z DVK, je objavljen zemljevid z lokacijami rednih volišč, na katerih bodo volivke in volivci lahko glasovali v nedeljo, 24. aprila, od 7. do 19. ure, in volišč za predčasno glasovanje, na katerih bo možno glasovati od torka, 19. aprila, do vključno četrtka, 21. aprila, od 7. do 19. ure.

Zemljevid volišč je uporabnikom prijazen, saj lahko poiščejo pot od naslova svojega stalnega prebivališča do volišča v volilnem okraju, kjer bodo lahko glasovali, so zapisali na DVK.

Ddodali so še, da so volišča prikazana glede na stanje na 28. februar. V času do volitev pa se lahko zaradi objektivnih okoliščin lokacija katerega izmed volišč še spremeni.

Zemljevid z lokacijami volišč je dostopen na tej povezavi >>