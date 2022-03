Za Počivalška je Janša »malo nor«

Retorika laskanja

Da so se predsednik poljske vlade Mateusz Morawiecki, predsednik češke vlade Petr Fiala in predsednik slovenske vlade Janez Janša kar z vlakom odpravili v Kijev na srečanje z ukrajinskim predsednikom Zelenskim sredi vojne vihre in obstreljevanja mesta, je samo še poglobilo naše razumevanje vsega, kar že vemo o predvolilni promociji vladajoče stranke in psihopropagandnih taktikah. Fototermin v Kijevu bo zanesljivo bogato plenil pozornost domače in tuje javnosti.

Takega učinka se je močno zavedal tudi podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek, po mnenju KPK sicer dokazano človek brez sleherne integritete. Na tviterju je Janšo označil za malo norega: »Spet levo-desni odzivi na obisk @JJansaSDS @ZelenskyyUa v Ukrajini. Če je nekdo tako pogumen in hkrati malo nor, mu jaz lahko samo čestitam. Rusko agresijo je treba čimprej zaustaviti. Sloveniijo pa povezati. #PovežimoSlovenijo.«

Izjava nekoga, ki se ima za kozjanskega bika, je več kot pomenljiva: z njo se laskavo priklanja svojemu šefu, ga označuje za hrabrega in mu čestita. Toda ključnega momenta, tako rekoč na ravni simptoma izrečenega, ne smemo spregledati. Z za Počivalška značilno preprostostjo se skriva v pristavku, s katerim zaključuje svoje laskanje: Slovenijo moramo povezati. In povezati jo moramo skozi gibanje »Povežimo Slovenijo«.

Podpredsednik vlade nam s tem nespretno razkriva bistvo obiska in česar njegov šef nikoli ne bi priznal na tako neposreden in neroden način: kakšna vojna neki, gre za domače volitve. Ustavljanje ruske agresije, karkoli že to pomeni, je v funkciji povezovanja Slovenije, kar je votla floskula za predvolilni nateg ljudstva. Zdi se, kot da nam Počivalšek sporoča naslednje: poglejte, Janša se trudi glede volitev in uspeha SDS, odšel je celo v Kijev, toliko je nor, ampak opazujte še mene, tudi sam se trudim pred volitvami, čeprav s Kozjanskega.

»Eden od premierjev, ki danes vstopa na vojno območje, je populistični voditelj Janez Janša, ki bo naslednji mesec ponovno šel na volitve in ima težave zaradi svojih povezav s Trumpom in Orbanom. V kampanji se je primerjal s #ukrajinskim predsednikom #Zelenskim.«



Dave Keating,

ameriški novinar

Bistvo dogajanja domačim novinarjem nenehno uhaja z radarja, k sreči ne vsem tujim. Dave Keating, ameriški novinar in moderator, v Bruslju pokriva politiko Evropske unije, je danes ocenil, da slovenski predsednik zlorablja vojno v Ukrajini za potrebe domače volilne kampanje: »Eden od premierjev, ki danes vstopa na vojno območje, je populistični voditelj Janez Janša, ki bo naslednji mesec ponovno šel na volitve in ima težave zaradi svojih povezav s Trumpom in Orbanom. V kampanji se je primerjal s #ukrajinskim predsednikom #Zelenskim.«

Keating, med drugim poroča tudi za Deutsche Welle in France24, je sicer slovensko predsedovanje pred meseci ocenil za totalno katastrofo (»absolute car crash«) in ob tem pred meseci izzval Janševo repliko, podano v čudni angleščini. Dejstvo je, da tuji poročevalci posebej ne izbirajo besed, ko je potrebno opisati Janšo kot radikalnega desničarja, populista in nacionalista ali razkriti njegove predvolilne trike. Nekaj, glede česar bodo domači mediji v svoji avtokastriranosti vsakič znova padli na izpitu.

