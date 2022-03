Zelenski: »Vsi si čim prej želimo miru in zmage«

Ukrajinski predsednik pogajanja z Rusijo ocenjuje kot bolj realistična

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski

© www.president.gov.ua

Pogovori z Rusijo postajajo bolj realistični, a za preboj je še vedno potreben čas, je v zadnjem video nagovoru ponoči ocenil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Vsi si čim prej želimo miru in zmage," je dejal, a ob tem dodal, da so za to potrebna "prizadevanja in potrpežljivost".

Vsaka vojna se konča s sporazumom, je še povedal v nagovoru, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, in zatrdil, da se bodo sestanki z rusko stranjo nadaljevali.

Ukrajinski in ruski pogajalci so se prek video konference sestali tako v ponedeljek kot torek, pogovori naj bi se nadaljevali tudi danes.

Ukrajina zahteva ustavitev spopadov in umik ruskih enot. Medtem Rusija še naprej pritiska na Ukrajino, naj se odpove namenu pridružitve zvezi Nato in uradno prizna Krim kot ruski, pokrajini Lugansk in Doneck pa kot neodvisni državi.

Svetovalec Zelenskega in ukrajinski pogajalec Mihail Podoljak je v torek zvečer ugotavljal, da so na pogovorih prisotna velika protislovja, da pa zagotovo obstaja prostor za kompromis.

00KxEU6AwVI