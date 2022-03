»Digitalni svet ni izoliran od fizičnega«

Ekologi brez meja v soboto vabijo na digitalno čistilno akcijo

Ekologi brez meja letos posameznike in organizacije pozivajo k digitalni čistilni akciji. "Z izbrisom nepotrebnih datotek in podatkov iz naših elektronskih naprav, kot so med drugimi podvojene fotografije in videoposnetki, vplivamo na znižanje našega ogljičnega odtisa in prispevamo k upočasnjevanju globalnega segrevanja," so poudarili.

To soboto bo potekala tretja svetovna čistilna akcija digitalnih odpadkov pod okriljem mreže Let's do it. Slovenijo v mreži organizatoric čistilnih akcij zastopajo Ekologi brez meja, ki ob tej priložnosti pozivajo k zmanjševanju digitalnega odtisa.

Internet in podporni sistemi vsako leto proizvedejo 900 milijonov ton ogljikovega dioksida. Hkrati je 90 odstotkov ustvarjenih podatkov takoj odpadek.

"Lahko bi rekli, da gre za podatke za enkratno uporabo, saj po njihovem nastanku v 90 odstotkih primerov nikoli več ne dostopamo do njih," pravi Katja Sreš iz društva Ekologi brez meja. Čisto brez potrebe tako nastane na stotine milijonov ton ogljikovega dioksida, kar prispeva k segrevanju podnebja.

Ogljični odtis spleta in podpornih sistemov predstavlja približno štiri odstotke svetovnih emisij toplogrednih plinov, kar je enako količini, ki jo globalno proizvede letalska industrija. Predvideva se, da bo sektor informacijsko-komunikacijske tehnologije do leta 2030 porabil 20 odstotkov celotne svetovne energije.

Pri tem 75 odstotkov celotnega digitalnega odtisa ustvarijo posamezniki. "Digitalni svet ni izoliran od fizičnega. Pošiljanje e-pošte, fotografiranje, pretakanje videoposnetkov, ustvarjanje datotek, varnostno kopiranje - vsaka digitalna poteza porabi energijo in ustvari ogljikov dioksid," poudarjajo Ekologi brez meja.

Zato vabijo k udeležbi v digitalni čistilni akciji - čiščenju nepotrebnih datotek iz računalnikov in mobilnih naprav ter sporočanju očiščenih količin. "Ena izbrisana datoteka res ne bo rešila sveta, a skupen učinek vseh nas, ki bomo to storili, je ogromen," je poudarila Sreš in povabila na "najbolj enostavno čistilno akcijo".