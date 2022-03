Milanović prepovedal prelete vojaških letal nad hrvaškimi mesti

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je obenem načelniku generalštaba hrvaške vojske naložil, naj takoj raziščejo in ugotovijo odgovornost za vznemirjanje prebivalcev Zagreba

Hrvaški predsednik Zoran Milanović

© WikiCommons

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je po torkovem preletu francoskih letal nad Hrvaško izdal ukaz, s katerim prepoveduje prelete vojaških letal nad hrvaškimi mesti. Vladajoča HDZ, ki je ideološko in politično sorodna slovenski SDS, se je na Milanovićev ukaz ostro odzvala in ga prek Facebooka obtožila, da "spet deluje neodgovorno in proti interesom naroda".

Milanović je kot vrhovni poveljnik hrvaške vojske v torek popoldne izdal ukaz načelniku generalštaba hrvaške vojske Robertu Hranju, s katerim "najstrožje prepoveduje" prelete vojaških letal nad Zagrebom in vsemi drugimi mesti na Hrvaškem, so sporočili iz predsednikovega urada.

"Predsednik Milanović je načelniku generalštaba hrvaške vojske naložil, naj takoj raziščejo in ugotovijo odgovornost za vznemirjanje prebivalcev Zagreba," so še zapisali v uradu predsednika.

Na Milanovićev ukaz so se prek svoje uradne strani na Facebooku ostro odzvali v stranki HDZ. "Medtem ko Francija in ZDA pošiljata vojaška letala, da pomagajo zavarovati hrvaško nebo, Milanović preganja naše zaveznike," so komentirali.

"Milanović spet maltretira načelnika generalštaba hrvaške vojske, ki je zagotovo zadovoljen s tem, da so zavezniki poslali Hrvaški pomoč za varovanje zračnega prostora," so zapisali. Dodali so, da bi se predsednik države lahko končno zavedal, da Rusija v Ukrajini, ki ni tako daleč od Hrvaške, izvaja vojaško invazijo in brutalno agresijo, ki je grožnja za varnost celotne Evrope.

"Medtem ko ZDA in Francija pošiljata Hrvaški sporočilo sodelovanja, podpore in varnosti, Milanović spet deluje neodgovorno in proti interesom hrvaškega naroda. Kot da bi poslušali nekega uradnika iz Kremlja," so še sporočili v HDZ.

Hrvaški premier Andrej Plenković je namreč v torek sporočil, da bodo hrvaški zračni prostor po incidentu s padlim letalnikom pomagala nadzorovati francoska letala.

Strmoglavljenje drona je minuli petek na Hrvaškem povzročilo veliko razburjenja, saj je letalnik letel skozi zračni prostor dveh članic Nata, preden je priletel nad Hrvaško in nato strmoglavil na zagrebškem Jarunu. V Zagrebu o preletu drona niso bili obveščeni.

