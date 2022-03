Ruski pogajalec: »Potrebujemo prijateljsko, svobodno, neodvisno Ukrajino, ki bo nevtralna«

Pogajanja med Rusijo in Ukrajino niso enostavna, vendar obstaja upanje za sklenitev kompromisa, je dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov

Ruski predsednik Vladimir Putin

© kremlin.ru / WikiCommons

Pogajanja med Rusijo in Ukrajino niso enostavna, vendar obstaja upanje za sklenitev kompromisa, je danes v Moskvi dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Četrti krog pogovorov Kijeva in Moskve, ki se je začel v ponedeljek in poteka v obliki videokonference, naj bi se danes nadaljeval.

"Govorim na podlagi ocen pogajalcev," je dejal Lavrov in pojasnil, da pogajalci pravijo, da iz očitnih razlogov pogajanja niso enostavna. "A kljub temu je nekaj upanja za sklenitev kompromisa," je povedal za ruske medije.

Dejal je, da že obstajajo konkretne formulacije, o katerih bi se lahko kmalu dogovorili, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki povzema rusko televizijo RBK. Nanašale naj bi se na to, da se Ukrajina razglasi za nevtralno.

"Težava ni le v nevtralnosti in demilitarizaciji Ukrajine, temveč tudi v varnosti ljudi na vzhodu države, na območjih Donecka in Luganska."



Sergej Lavrov,

ruski zunanji minister

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je pojasnil, da govorijo o možnosti, da bi imela Ukrajina status nevtralne države, podobno kot Avstrija ali Švedska.

"To je zdaj opcija, o kateri se pogovarjamo, in to bi lahko videli kot kompromis," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Peskov.

Lavrov je dodal, da težava ni le v nevtralnosti in demilitarizaciji Ukrajine, temveč tudi v varnosti ljudi na vzhodu države, na območjih Donecka in Luganska.

Tudi ukrajinska stran je v torek zvečer sporočila, da so pogajanja težka in da obstajajo bistvena protislovja, vendar po besedah svetovalca predsednika Volodimirja Zelenskega Mihajla Podoljaka obstaja prostor za kompromis.

"Potrebujemo prijateljsko, svobodno, neodvisno Ukrajino, ki bo nevtralna."



Vladimir Medinski,

ruski pogajalec

Zelenski pa je ocenil, da pogajanja z Rusijo postajajo bolj realistična, a za preboj sta še vedno potrebna čas in potrpežljivost.

Ruski pogajalec Vladimir Medinski je za agencijo Interfax dejal, da pogajanja tečejo počasi. Glavna naloga je, da med številnimi kompleksnimi temami izberemo tiste, pri katerih lahko stališča počasi zbližamo, je dejal. Dodal je, da si Rusija prizadeva za trajen dogovor. "Potrebujemo prijateljsko, svobodno, neodvisno Ukrajino, ki bo nevtralna," je dejal.

Ukrajina na pogajanjih zahteva ustavitev spopadov in umik ruskih enot, medtem ko Rusija od nje zahteva, naj se odpove namenu pridružitve zvezi Nato in uradno prizna Krim kot ruski, pokrajini Lugansk in Doneck pa kot neodvisni državi. Zelenski je sicer v torek dal vedeti, da Kijev ne računa več na članstvu v Natu.