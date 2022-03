V Ukrajini ubitih že pet novinarjev

Novinarji kot tarče napada v ukrajinsko-ruski vojni

Francija je strani v vojni v Ukrajini danes pozvala, naj zaščitijo novinarje, ki tam opravljajo svoje delo. Od začetka ruske invazije je bilo namreč v Ukrajini med opravljanjem dela ubitih že pet novinarjev, še več pa je bilo ranjenih.

"Opozarjam, da so oborožene sile zavezane varovanju novinarjev v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom, ter najostreje obsojam primere, ko novinarji postanejo tarča napada," je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian.

Novinarji, ki pokrivajo konflikt, prispevajo k zagotavljanju nepristranskih informacij ter javni razpravi, povsod po svetu, je dodal francoski minister.

V ponedeljek sta bila v Ukrajini ubita snemalec televizije Fox News Pierre Zakrzewski ter ukrajinska producentka Oleksandra Kuvšinova. V nedeljo je bil ubit ameriški novinar Brent Renaud, že pred tem sta bila ubita ukrajinska novinarja Evgenij Sakun in Viktor Dudar.

Organizacija Novinarji brez meja (RSF) je že 8. marca ruske sile obtožila, da vozila, označena z znakom press, namenoma jemljejo za tarčo.

"Bili so oddaljeni manj kot 50 metrov. Nedvomno so streljali, da bi ubijali. Name so streljali že na drugih konfliktnih območjih, ampak česa takega še nisem doživel," je po navedbah RSF dejal švicarski fotograf Guillaume Briquet, ki je bil ranjen na cesti proti Mikolajivu.

