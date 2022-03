Od žvižgačev do javnih medijev v primežu politike

Tradicionalni novinarski festival Naprej/Forward letos o aktualnih temah

Petkov protest za zaščito neodvisnih medijev

© Janez Zalaznik

Za novinarke in novinarje se začenja večdnevni stanovski praznik. V organizaciji Društva novinarjev Slovenije se bo namreč začel tradicionalni festival Naprej/Forward, ki bo še v četrtek vključeval različne pogovore o aktualnih temah. Podelitev novinarskih in fotoreporterskih nagrad za leti 2020 in 2021 bo 25. marca.

Prvi od današnjih pogovorov bo naslovil profesionalne in etične dileme intervjuja, ki je refleksija trenutnega ali dalj časa trajajočega odnosa med novinarjem in intervjuvancem. Vsak intervju je izziv, ki pred oba postavlja tudi številne pasti, navajajo prireditelji.

Med sodelujočimi bodo nekdanja varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Ilinka Todorovski, urednik Večerove priloge V soboto Rok Kajzer, direktorica in odgovorna urednica Radia Triglav Nataša Harej, novinarka na Radiu Slovenija in predsednica Novinarskega častnega razsodišča Tatjana Pirc ter novinarka in voditeljica na Televiziji Slovenija Ksenija Horvat.

V Medijskem ogledalu bodo aktivni in uveljavljeni posamezniki, ki so se z novinarji že kdaj znašli v dialogu, povedali svoje mnenje o medijih. Sodelovali bodo glasbena menedžerka in svetovalka za odnose z javnostmi Maša Pavoković, kapetanka slovenske ženske reprezentance v odbojki sede in psihologinja Lena Gabršček, strokovna sodelavka in predsednica društva Kralji ulice Hana Košan ter reševalec in pomočnik direktorice Zdravstvenega doma Kočevje Primož Velikonja.

V pogovoru na temo javnih servisov v primežu politike pa se bosta Ksenija Horvat ter dolgoletni novinar in vodja kompetenčnega centra avstrijske radiotelevizije ORF Klaus Unterberger med drugim dotaknila madžarskega modela za pokoritev javnih medijev v vzhodni Evropi. Zanj je značilno, da ključne vzvode upravljanja javne radiotelevizije prevzame ena politična stranka.

Prva tema, o kateri se bodo na pogovoru spraševali v četrtek, bo zaščita žvižgačev, medtem ko bodo na pogovoru za tem v ospredju novinarski izzivi podnebne krize.

Na večernem Klepetu s čepico pa se bo Igor E. Bergant pogovarjal z dopisnikom za britansko radiotelevizijo BBC z Balkana Guyem De Launeyem o razlikah med položajema redno zaposlenega dopisnika in samostojnega novinarja, o razliki med Beogradom in Ljubljano in predvsem o novinarstvu danes.