Srbski predsednik »skače iz vsakega hladilnika«

Srbski predsednik Aleksandar Vučić in njegova Srbska napredna stranka sta za predvolilno oglaševanje doslej porabila že več kot 600.000 evrov

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v seriji predvolilnih oglasov presenetil z videospotom, v katerem v stanovanju mladega para skoči iz hladilnika in začne govoriti o prihodnosti Srbije. Vučić in njegova Srbska napredna stranka sta za predvolilno oglaševanje doslej porabila že več kot 600.000 evrov, poroča srbski informativni portal Nova.rs.

Najnovejši predvolilni videospot Aleksandra Vučića, ki ga je srbski predsednik objavil tudi na Instagramu, prikazuje nosečnico in njenega moža med gledanjem televizije, ko se na njej pojavi Vučić.

"Joj, spet ta," izjavi mož. "Res. Samo še iz hladilnika naj skoči," odgovori žena in odide do hladilnika. Ko odpre vrata hladilnika, pa iz njega stopi Vučić in ji ponudi kozarec kislih kumaric.

"Oprostite. Pomembno mi je, da pridem do vsakega prebivalca Srbije," začne Vučić in nadaljuje z naštevanjem tega, kar je že storil, in tega, kar še mora storiti. Konča s svojim predvolilnim sloganom "Edina meja so naše sanje" in se vrne v hladilnik.

"Oprostite. Pomembno mi je, da pridem do vsakega prebivalca Srbije."



Aleksandar Vučić,

srbrski predsednik

To je tretji in po mnenju srbskih medijev eden od najbolj bizarih predvolilnih oglasov v zgodovini Srbije, marsikomu pa ni ušel niti stereotip o nosečnicah in kislih kumaricah.

V prvem predvolilnem spotu se je Vučić pojavil na nogometni tekmi in sporočil gledalcem, naj pogledajo na semafor, na katerem se izpisujejo njegovi dosežki. V drugem predvolilnem televizijskem oglasu pa je o tem, kaj bi rad naredil iz Srbije, govoril študentki, zdravniku in delavcu, ki so gledali sliko v galeriji, na kateri je vsak videl nekaj drugega.

Vučić je skupaj s svojo Srbsko napredno stranko za oglaševanje doslej porabil več kot 600.000 evrov, najdražji pa so politični oglasi na TV Pink, piše Nova.rs. Po ceniku TV Pink ena sekunda reklame stane do 220 evrov, na televiziji RTS pa do 195 evrov.

Predčasne parlamentarne in predsedniške volitve v Srbiji bodo 3. aprila, Vučić in njegova Srbska napredna stranka pa veljata za favorita.

Jrw9PWsjxHM