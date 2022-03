»Še vedno je dovolj časa, da zaustavimo to mračno pot«

Združeni narodi (ZN) ocenjujejo, da bi lahko dolgotrajna vojna večino Ukrajincev pahnila v revščino

Organizacija ZN navaja ocene, da naj bi bili v dosedanjih oboroženih spopadih uničeni infrastruktura, stavbe, ceste, mostovi, bolnišnice, šole in druga materialna sredstva v vrednosti najmanj 100 milijard dolarjev.

© Jernej Furman / www.focusonmore.com

Po prvih ocenah Programa Združenih narodov za razvoj (UNDP) bi se lahko v primeru poglobitve vojne z Rusijo okoli 90 odstotkov prebivalcev Ukrajine znašlo v revščini. Tak razvoj dogodkov bi lahko državo vrnil več let nazaj in pustil globoke družbene in gospodarske posledice za prihodnje generacije, opozarja UNDP.

"Vsak dan zamude pri vzpostavitvi miru bo pospešil padanje Ukrajine v revščino," so danes zapisali pri UNDP.

V primeru dolgotrajne vojne v Ukrajini bi lahko država izgubila 18 let socialno-ekonomskih dosežkov, ker bi skoraj tretjina prebivalstva živela pod pragom revščine, še 62 odstotkov pa bi jih v naslednjih 12 mesecih lahko zapadlo v revščino, izhaja iz napovedi UNDP.

"Da bi se izognili nadaljnjemu trpljenju, uničenju in siromašenju prebivalstva, potrebujemo mir zdaj," je dejal vodja UNDP Achim Steiner. "Skrb vzbujajoči gospodarski padec in trpljenje ter stiske, ki so prizadele že tako travmatizirano prebivalstvo, se morajo zdaj postaviti v ospredje. Še vedno je dovolj časa, da zaustavimo to mračno pot," je še dodal v izjavi.

