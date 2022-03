Poziv poslancem: Prosimo, izenačite emisije!

Izpuste iz sežiga in sosežiga bi izenačil amandma, ki ga k zakonu o varovanju okolja predlaga Levica

V okviru sprejemanja Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) bodo poslanke in poslanci danes odločali tudi o omejitvah izpustov iz naprav za tako imenovani sosežig odpadkov. »Pozvali smo jih k podpori amandmaja k 18. členu predloga zakona, ki predvideva izenačitev emisij snovi v zrak iz naprav za sosežig odpadkov s tistimi, ki veljajo za namenske sežigalnice odpadkov,« poudarjajo v okoljskem društvu Eko Anhovo. »Poslanke in poslanci imajo edinstveno priložnost odpraviti izredno diskriminatorna merila in prebivalcem srednjega Posočja zagotoviti boljše in bolj zdravo življenjsko okolje.«

V Anhovem namreč deluje podjetje v avstrijsko-italijanski lasti Salonit, ki je cementarna, ki pa večino energije za proizvodnjo cementa dobiva s kurjenjem odpadkov. Zato ima status sosežigalnice. Za sosežigalnice pa so v skladu s trenutnimi predpisi dovoljeni višji izpusti kot za sežigalnice kot obrate, specializirane za sežig. Ob tem gre izpostaviti, da Salonit kot sosežigalnica lahko letno v skladu z dovoljenji države sežge 109 tisoč ton odpadkov, kar je trikrat toliko kot največja »prava« sežigalnica« Toplarna Celje. To pomeni, da v Sloveniji največja naprava za sosežig opravi letno veliko večji sežig odpadkov kot največja sežigalnica.

Da je taka ureditev absurdna in v škodo prebivalcev ob sosežigalnicah, opozarjajo zadnja leta tudi zdravniki – še posebej pa je stanje akutno, ker se največji sosežig dogaja v Anhovem. Torej v kraju, kjer ljudje že umirajo zaradi industrijskega onesnaženja, in sicer rakotvornega azbesta, ki ga je Salonit uporabljal do leta 1996.

Eko Anhovo

»V društvu Eko Anhovo in dolina Soče že leta opozarjamo na diskriminatorno zakonodajo, ki sosežigalnicam odpadkov dovoljuje bistveno večje obremenjevanje okolja ob manjšem nadzoru, kot je to predvideno za uradne sežigalnice odpadkov. Prebivalci, ki živimo v okolici največje sosežigalnice odpadkov v Sloveniji smo tako izpostavljeni nekajkrat večjim izpustom nevarnih emisij, kot ostali državljani republike Slovenije in posledično nosimo nekajkrat večje breme težkih bolezni, ki jih lahko povzročajo industrijski izpusti v obliki organskih snovi, dušikovih oksidov in težkih kovin, ki so lahko zdravju nevarne. Posebej pomenljivo je dejstvo, da so različne kemijske spojine posebej nevarne otrokom, saj gre za organizme, ki se šele razvijajo,« v pozivu poslancem in poslankam opozarjajo v Eko Anhovu.

Izvorni predlog ZVO-2, ki ga je ministrstvo za okolje Andreja Vizjaka za več sto tisoč evrov dalo pisati zunanjemu pravniku, bivšemu ministru Senku Pličaniču, izenačitve izpustov sežiga in sosežiga ne predvideva. Stranka Levica je zato vložila amandma k 18. členu, ki bi določal, da »mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprav za sosežig odpadkov ne smejo biti višje od vrednosti emisij snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov.«.

»Varovanje okolja in zdravja ljudi ni ideološka tema, ampak civilizacijska vrednotna ter izraz humanost in solidarnosti do soljudi.«

Ob pojasnilu amandmaja so med drugim v Levici opozorili, da obstoječa škodljiva ureditev daje prednost potrebam onesnaževalcev pred varovanjem okolja in zdravja prebivalcev. »Zaradi interesov industrije po povečevanju njihovih dobičkov prihaja do neenakega obravnavanja lokalnega prebivalstva v bližini največjih sedanjih in bodočih onesnaževalcev.«

V Eko Anhovo poslancem in poslankam še sporočajo: »Varovanje okolja in zdravja ljudi ni ideološka tema, ampak civilizacijska vrednotna ter izraz humanost in solidarnosti do soljudi.«