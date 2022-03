VIDEO: Biden označil Putina za vojnega zločinca

"Mislim, da je vojni zločinec," je o ruskem predsedniku dejal predsednik ZDA

Ameriški predsednik Joe Biden je danes označil ruskega predsednika Vladimirja Putina za vojnega zločinca. Med dogodkom v Beli hiši je pritrdilno odgovoril na novinarsko vprašanje, ali je Putin vojni zločinec zaradi napada na Ukrajino in tega, kar tam počne ruska vojska. V Kremlju so sporočili, da gre za nesprejemljivo izjavo.

ZDA se zavzemajo za kaznovanje vojnih zločincev po svetu, včasih tudi lastnih državljanov. Po tej izjavi po oceni političnih analitikov normalizacija odnosov s Putinom vsaj v času Bidnove vlade, kot kaže, ne bo možna.

Medtem je Bidnov predhodnik Donald Trump, ki je sprva izražal navdušenje nad Putinovim vdorom v Ukrajino, nekoliko omilil svojo retoriko. Ruskega predsednika ne hvali več, ga pa doslej tudi ni kritiziral zaradi napada na Ukrajino.

"Menimo, da je takšna retorika nesprejemljiva in neodpustljiva s strani vodje države, katere bombe so ubile na stotine tisočev ljudi po vsem svetu."



Dmitrij Peskov,

Putinov tiskovni predstavnik

Na Bidnovo izjavo so se nocoj že odzvali v Kremlju. "Menimo, da je takšna retorika nesprejemljiva in neodpustljiva s strani vodje države, katere bombe so ubile na stotine tisočev ljudi po vsem svetu," je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejal Putinov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov.

8JcApcrKNsw

ntiTVbF_vXs