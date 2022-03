Blokirane spletne strani še več medijev

Ruski medijski regulator nadaljuje s cenzuro

Ruski medijski regulator Roskomnadzor je blokiral spletne strani še 15 medijev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Med njimi so BBC, preiskovalni medij Bellingcat, več lokalnih medijev ter mediji v ruščini, ki imajo sicer sedež v Izraelu, Estoniji oziroma Ukrajini.

Novinarji AFP so sporočili, da so spletne strani omenjenih medijev iz Rusije nedosegljive, mediji pa so uvrščeni na uradni seznam blokiranih medijev, ki ga pripravlja Roskomnadzor. Zunanje ministrstvo pa je pri tem opozorilo na nove povračilne ukrepe proti medijem.

"Mislim, da je to šele začetek povračilnih ukrepov na informacijsko vojno, ki jo je Zahod sprožil proti Rusiji," je na Telegramu sporočila tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

Marija Zaharova,

tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva

Rusija je od začetka napada na Ukrajino 24. februarja poostrila nadzor nad mediji, ki med drugim za dogajanje v Ukrajini ne smejo uporabljati besede vojna. Za objavo informacij, ki jih ruske oblasti ocenjujejo kot lažne, pa je zagrožena kazen do 15 let zapora.

Več neodvisnih ruskih medijev je zaradi tega prenehalo delovati oziroma ne poročajo več o dogajanju v Ukrajini.

Poleg tega ruske oblasti skušajo kar najbolj nadzorovati informacije o vojni v Ukrajini, ki jih ljudje lahko dobijo preko interneta. Zato so blokirale Twitter, Facebook in Instagram.

