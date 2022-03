Zelenski: »Ločeni smo z zidom, zidom v Evropi, ki deli svobodo od nesvobode«

"Zakaj nam je zdaj bližje država, ki je na drugi strani oceana? Zato ker imamo zid, ki ga ne vidimo, a je vse večji," je ocenil ukrajinski predsednik ter opozoril, da je "težko brez pomoči sveta braniti Ukrajino in Evropo".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes z videonagovorom članom nemškega bundestaga nadaljeval serijo nagovorov tujih parlamentov. Kot v ameriškem kongresu in britanski poslanski zbornici so ga tudi v bundestagu pozdravili s stoječimi ovacijami. V govoru je sicer vojno v svoji državi označil kot nov zid v Evropi in kritiziral Nemčijo.

Kot je sporočil nemškim poslancem, Rusija s svojim napadom na Ukrajino gradi nov "zid" v Evropi 21. stoletja. Sedanje dogajanje je tako primerjal z obdobjem hladne vojne, ko je Evropo delila železna zavesa, nemško prestolnico pa berlinski zid.

"Borimo se za življenja in prepričani smo v to, kar smo mi občutili že prej, svet pa tega ni jasno videl. Ločeni smo z zidom, zidom v Evropi, ki deli svobodo od nesvobode, in ta zid postaja vse večji z vsako bombo in z vsako odločitvijo, ki ni sprejeta," je dejal Zelenski.

Oblasti v Berlinu je pozval, naj podprejo prošnjo Ukrajine za članstvo v Evropski uniji, in jih prosil za več pomoči. Ukrajinci želijo svobodno živeti in se ne podrediti drugi državi, zdaj pa so že tri tedne cilj ruskih napadov. "V Evropi smo znova priča poskusom uničiti celoten narod," je opozoril.

Rusijo je obtožil, da v Ukrajini uničuje vse, kar so Ukrajinci zgradili, od bolnišnic do šol in cerkva, ter da je ubila že na tisoče ljudi, med drugim najmanj 108 otrok.

Zahvalil se je Nemcem, ki pomagajo Ukrajincem, in nemškim novinarjem, ki iskreno poročajo o hudodelstvih Rusije, a obenem kritiziral nemško vlado in gospodarstvo.

Posebej je izpostavil nemško zavlačevanje s prekinitvijo spornega projekta plinovoda Severni tok 2, ki bi ruski plin pripeljal naravnost v Nemčijo in pri tem zaobšel Ukrajino. Pozive Ukrajine, naj odstopijo od projekta, je Berlin v času pred začetkom ruske invazije po besedah Zelenskega zavračal, češ da gre "samo za gospodarstvo". Kot je dodal, je boleče gledati, kako nemški koncerni ščitijo svoje vezi z Rusijo, te pa se uporabljajo tudi za financiranje vojne.

"Mi se borimo za svobodo, branimo vrednote brez vaše podpore. Zakaj nam je zdaj bližje država, ki je na drugi strani oceana? Zato ker imamo zid, ki ga ne vidimo, a je vse večji," je še ocenil ter opozoril, da "je težko brez pomoči sveta braniti Ukrajino in Evropo".

