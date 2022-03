Poti v neznano

Vojna v Ukrajini že od začetka nakazuje, da je pred Evropo katastrofa, s kakršno se ni srečala že desetletja

Novinar lokalnega spletnega medija zhitomir. info v nejeveri in šoku opazuje uničenje svojega mesta Žitomir. Ljudje še niso povsem sprejeli, da je vojna zdaj njihova nova normalnost.

© Erik Valenčič

Praktično vsako potovanje v vojno se začne v čakalnici nekega letališča, kjer si obkrožen z ducati ljudi, vendar hkrati neskončno sam. Prebiral sem sporočilo Reutersovega novinarja Aleksandra Vasovica, ki je že bil v Ukrajini: »Ne hodi sem brez akreditacije. Ne boš mogel delati z nikomer z oblasti in tvegaš, da te aretirajo. Ne pridi brez avtomobila. Avioni ne letijo, vlaki in avtobusi so nezanesljivi. Če ne znaš jezika, nujno potrebuješ prevajalca. Brez prevajalca se lahko znajdeš v resnem sranju. To so za začetek stvari, ki jih nujno potrebuješ.« Nič od tega nisem imel, zgolj tri kontakte v Žitomirju blizu Kijeva in okvirno zemljepisno predstavo, kako priti tja.