Žvižgač Gale na volitve s svojo stranko

Kako prihodnost Sloveniji vidi ekipa človeka, ki je razkril nezakonitosti nakupa zaščitne opreme Janševe vlade

V stranki Naša prihodnost pod vodstvom (žvižgača in nekdanjega zaposlenega na Zavodu za blagovne rezerve, ki je razkril nepravilnosti Janševe vlade ob nakupu zaščitne opreme) Ivana Galeta so v javno razpravo poslali osnutek programa. Med drugim v njem izpostavljajo pravno in socialno državo, transparentnost, svobodo govora in nov medijski zakon, samooskrbo na vseh nivojih, strokovnost in sposobnost posameznih kadrov ter reorganizacijo in dostopnost zdravstva.

Kot poudarjajo, se v stranki zavedajo, da je dober program ključnega pomena za uspešno delo stranke, za uspešno implementacijo idej pa je po njihovem treba vključiti čim širšo javnost. Odzive javnosti bodo tako še pred aprilskim kongresom, na katerem bodo dokončno potrdili program stranke, obravnavali na programskem odboru, so zapisali v sporočilu za javnost.

V programu izpostavljajo, da se zavzemajo za razvoj proaktivne Slovenije, ki spoštuje ljudi in gradi na preglednosti pravne države. Med ključnimi točkami tako navajajo proaktivno Slovenijo, ki bi jo dosegli s sistemskimi spodbudami podjetništva, lastništva in razvojno-raziskovalnega ekosistema, krepitvijo zadružništva in samooskrbe, krožnim gospodarstvom ter sistemsko rešitvijo javnega in zasebnega zdravstva.

Na področju podjetnosti in inovativnosti izpostavljajo nadzor upravljanja javnega premoženja in strokovnega izbiranja kadrov, sistemsko nagrajevanje z lastniškimi deleži podjetij in Slovenijo postaviti na prvo mesto EU po število zelenih inovacij na prebivalca.

Nadalje kot ključno navajajo tudi sonaravno in odporno državo, v okviru tega pa celosten razvoj mladih za prihodnost, prilagodljiv delovni čas, zeleni urbani zračni prostor in 1000 kilometrov novih poti za mikro-mobilnost in rekreacijo.

Obljubljajo še dodatnih 10.000 na novo usposobljenih v zdravstvu, kvalitetno starost in paliativno oskrbo ter ničelno toleranco do diskriminacije na osnovi zdravstvenega stanja.

V stranki hkrati napovedujejo razvoj kompetenc za prihodnost, varovanje medijske svobode, ki bi jo dosegli z novo medijsko zakonodajo, ohranjanje slovenske identitete in oživitev vaških skupnosti.

Zavzemali pa se bodo tudi za medgeneracijske bivalne skupnosti, 300 milijonov evrov sredstev letno za izgradnjo 3000 novih stanovanj, osvežitev zakonodaje za socialno podjetništvo ter podpiranje kulturne in podjetniške diplomacije, še napovedujejo.

Ivan Gale je pred volitvami javnost nagovoril tudi v videu, objavljenem na portalu YouTube, ki ga objavljamo spodaj.

ganjtXgIiTg