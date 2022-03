Putinov pandemonij

Z vojno je naredil Putin napako, kot bi dejal francoski politik in diplomat Talleyrand, ki je hujša od zločina. Z njo je Rusijo obsodil na parijo, zaradi česar bo moral v svoji državi slej ali prej odgovarjati.

Proputinovski propagandni plakat v Krasnojarsku v Rusiji: Za odločnost, za pogum, zate

Štiriindvajseti februar, dan, ko je vojaško nadmočna Rusija brez kakršnegakoli povoda ali podlage v mednarodnem pravu napadla Ukrajino, se uvršča med tiste prelomne dogodke, ki dokazujejo, da je zgodovino težko obrzdati. Nekdanji španski predsednik vlade Felipe González je noč, ko je padel berlinski zid, slikovito opisal z dogajanjem zgodovine, ko »konj brez jezdeca galopira skozi noč«. Koliko življenj ukrajinskih civilistov, od otrok do žena, tudi mladih ukrajinskih in ruskih vojakov, bo medtem zahtevala ta agresorska vojna, preden bosta obe strani nazadnje sedli za pogajalsko mizo in z razumnim kompromisom zadovoljili svoje zahteve po varnosti?