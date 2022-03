Velika Britanija bo na Poljskem namestila sistem protizračne obrambe

Napoved prihaja v času, ko zveza Nato zaradi ruskega napada na Ukrajino krepi vzhodno krilo zavezništva

Velika Britanija bo na Poljskem namestila sistem protizračne obrambe Sky Sabre ter sto vojakov, je danes med obiskom v Varšavi sporočil britanski obrambni minister Ben Wallace. Napoved prihaja v času, ko zveza Nato zaradi ruskega napada na Ukrajino krepi vzhodno krilo zavezništva.

"Namestili bomo protizračni sistem Sky Sabre z raketami srednjega dosega in okoli sto vojaki, s čimer dokazujemo, da stojimo ob strani Poljski in ščitimo njen zračni prostor pred napadi iz Rusije," je po poročanju BBC na novinarski konferenci dejal Wallace.

Sky Sabre je po navedbah britanske vlade najsodobnejši sistem protizračne obrambe in naj bi bil sposoben zadeti predmet v velikosti teniške žogice, ki leti s hitrostjo zvoka.

Sistem po poročanju BBC vključuje tri komponente, in sicer 3D nadzorni radar, bojno in obveščevalno enoto ter raketomet. Njegove rakete so težke 99 kilogramov in lahko dosežejo hitrost do 3700 kilometrov na uro.

Nato je v sredo sporočil, da pripravlja znatno okrepitev vojaške prisotnosti v zavezniških državah na vzhodnem krilu.

Generalni sekretar Jens Stoltenberg je povedal, da so obrambni ministri Nata naložili vojaškim poveljnikom, naj pripravijo načrte za krepitev vzhodnega krila zavezništva. "Na kopnem bi morala naša nova drža vključevati bistveno več sil v vzhodnem delu zavezništva, v višji pripravljenosti, z več vnaprej nameščene opreme in zalog," je dejal.

