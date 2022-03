SDS in SNS za prepoved objavljanja javnomnenjskih anket

Prepoved objavljanja političnih anket sedem dni pred volitvami je sicer neustavna, saj se je do tega opredelilo že tudi ustavno sodišče

Janez Janša (predsednik SDS in premier) in Zmago Jelinčič (predsednik SNS) sta stara znanca. Pričujoča fotografija je nastala januarja leta 2007 na ponovoletnem sprejemu predsednika vlade v hotelu Mons.

Predlogu poslancev SNS za prepoved objave političnih anket pol leta pred volitvami so v današnji splošni razpravi v DZ podporo napovedali tudi poslanci SDS. V drugih poslanskih skupinah, ki so predstavile svoja stališča, pa so do predlagane rešitve kritični. O tem, ali je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo, bo DZ glasoval prihodnji teden.

Predlog zakona o prepovedi objavljanja javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam so v parlamentarno proceduro vložili poslanci SNS, ki bi objavo tovrstnih javnomnenjskih raziskav prepovedala v obdobju pol leta pred vsakimi volitvami, kršitelje pa bi finančno kaznovali.

Jelinčičeve teorije zarote

Kot je na današnji seji ocenil predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, javnomnenjske raziskave "ne merijo utripa med volivci", pač pa "ustvarjajo ljudsko mnenje, po nalogu določenih centrov moči, stricev iz ozadja, predvsem pa leve politične opcije, ki ima še vedno največ vpliva na medije oziroma ima večino medijev v svojih rokah". Rezultati anket tako po njegovem mnenju "ne kažejo dejanskega stanja", poleg tega so narejene po metodah, "ki so že zdavnaj zastarele".

Predlog nameravajo v prvem branju podpreti tudi poslanci SDS, saj ta po besedah Anje Bah Žibert odstira problematiko manipulacij in zlorab, ko gre za javnomnenjske ankete o politikih in političnih strankah. Tudi ona je prepričana, da nekatere agencije javnega mnenja ne merijo, ampak usmerjajo.

Predlog pa ni naletel na podporo ostalih poslanskih skupin, ki so predstavile svoja stališča.

V LMŠ so denimo prepričani, da je predlog zavajajoč, neresen in temelji na popolnoma napačnih strokovnih podlagah. Tina Heferle je spomnila, da se je do podobnega vprašanja že opredelilo ustavno sodišče in odločilo, da je prepoved objavljanja anket sedem dni pred volitvami neustavna.

Na omenjeno odločitev ustavnega sodišča se sklicujejo tudi v koalicijski NSi, kjer predloga na nameravajo podpreti. "Če so ustavni sodniki za neustavno spoznali prepoved objave teden dni pred volitvami, je še bolj neustavna ureditev, ki bi objavo anket prepovedala za šest mesecev pred volitvami," je dejal Blaž Pavlin (NSi).

Da gre za neresen predlog, politično zlorabo in odkrito volilno kampanjo SNS, pa je ocenila poslanka SD Bojana Muršič. Prepričana je, da je bil predlog "bolj kot za zagotavljanje pravice državljanov do svobodnega oblikovanja in izražanja mnenja vložen predvsem zaradi lastne promocije".

"To je le prvi korak k poskusu dokončne kapitulacije demokracije. Zadnji pa je najverjetneje v prepovedi objav kakršnihkoli rezultatov volitev, vsaj dokler rezultat ne bo točno takšen kot si ga želi SDS."



Nataša Sukič,

poslanka Levice

Predlogu ostro nasprotujejo tudi poslanci Levice, saj gre po besedah Nataše Sukič za "politično darilo Janezu Janši". "To je le prvi korak k poskusu dokončne kapitulacije demokracije. Zadnji pa je najverjetneje v prepovedi objav kakršnihkoli rezultatov volitev, vsaj dokler rezultat ne bo točno takšen kot si ga želi SDS," je še dejala.

Tudi v poslanski skupini nepovezanih poslancev predlogu nasprotujejo, saj je po besedah Jurija Lepa nespodoben in protiustaven. Kljub temu da gre za predlog SNS, je prepričan, da gre za poskus koalicije, da bi pred volitvami čim bolj omejili dostop do pravih in neodvisnih informacij.

V poslanskih skupinah Konkretno, SAB in DeSUS stališča danes niso predstavili. Glasovanje bo sicer v sredo, 23. marca.