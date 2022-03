»Boris, tvoje besede žalijo Ukrajince, Britance in zdravo pamet«

Britanski premier Boris Johnson tarča kritik zaradi primerjave brexita z vojno v Ukrajini

Britanski premier Boris Johnson je postal tarča kritik, potem ko je ocenil, da so Britanci z brexitom izkazali enako naklonjenost svobodi, kot jo izkazujejo Ukrajinci v ruski vojni. Britanci so po njegovem željo po svobodi izrazili tudi s hitrim cepljenjem proti covidu-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Johnson je v govoru na konferenci njegove konservativne stranke v Blackpoolu v soboto dejal, da je "instinkt ljudi te države, tako kot Ukrajincev, da vsakič izberejo svobodo". Referendum o izstopu Velike Britanije iz EU junija 2016 je označil za enega bolj jasnih primerov tega iz nedavne zgodovine.

"Ko so Britanci v tako velikih, velikih številkah glasovali za brexit, ne verjamem, da je bilo to zato, ker so bili kakor koli nestrpni do tujcev. Šlo je zato, da so želeli svobodno početi stvari drugače in omogočiti tej državi, da se vodi sama," je dejal.

"Ko so Britanci v tako velikih, velikih številkah glasovali za brexit, ne verjamem, da je bilo to zato, ker so bili kakor koli nestrpni do tujcev. Šlo je zato, da so želeli svobodno početi stvari drugače in omogočiti tej državi, da se vodi sama."



Boris Johnson,

britanski premier

Kot primer izkaza želje Britancev po svobodi je navedel tudi hitro cepljenje proti covidu-19.

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je na Twitterju zapisal: "Boris, tvoje besede žalijo Ukrajince, Britance in zdravo pamet."

Voditelj britanskih liberalnih demokratov Ed Davey je ocenil, da Johnson po nepotrebnem razdvaja. "Primerjava referenduma z begom žensk in otrok pred Putinovimi bombami je žalitev za vsakega Ukrajinca," je prepričan.

"Jasno je, da nista neposredno primerljivi, in mislim, da tudi premier ni želel reči, da sta neposredno primerljivi."



Rishi Sunak,

britanski finančni minister

Finančni minister v Johnsonovi vladi Rishi Sunak pa je danes za Sky News dejal, da sam obeh situacij ne vidi kot primerljivih. "Jasno je, da nista neposredno primerljivi, in mislim, da tudi premier ni želel reči, da sta neposredno primerljivi," je rekel.

naULdu5brvA

b86eJEVc-Co