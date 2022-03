Zelenski invazijo na Ukrajino primerja z nacistično »dokončno rešitvijo«

Zelenski, ki je tudi sam Jud, je pozval Izraelce, naj pomagajo ukrajinskemu uporu proti ruski vojski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v videonagovoru izraelskih poslancev rusko invazijo na Ukrajino primerjal z dokončno rešitvijo - izraz, ki so ga nacisti uporabili za pregon in poboje Judov. Zelenski, ki je tudi sam Jud, je pozval Izraelce, naj pomagajo ukrajinskemu uporu proti ruski vojski, poroča britanski BBC.

"Spet uporabljajo te besede - dokončna rešitev - ko gre za nas, ukrajinski narod, rekli so jih na srečanju v Moskvi," je dejal Zelenski, ki je nekaj svojcev izgubil v holokavstu.

Ukrajinski predsednik je v govoru potegnil več vzporednic z drugo svetovno vojno.

Opozoril je, da invazija ni vojaška operacija. "To je celostna vojna, katere cilj je uničenje naših ljudi, uničenje naših otrok, družin, državnosti, mest, kulture in vsega, kar nas dela Ukrajince," je dejal. "Zato imamo pravico, da potegnemo te vzporednice iz zgodovine. Naše vojne za preživetje in druge svetovne vojne," je dodal.

Izrael je še pozval, naj Ukrajini da orožje. Obenem pa je poslance vprašal, zakaj še niso uvedli sankcij proti Rusiji.

