Ukrajina zavrnila ruski ultimat

"O predaji orožja ne moremo govoriti. O tem smo že obvestili rusko stran," je o nepredaji dejala namestnica ukrajinskega premierja Irina Vereščuk

Ruski predsednik Vladimir Putin

© kremlin.ru / WikiCommons

Ukrajina je zavrnila ultimat, da se preda in oblegano pristaniško mesto Mariupolj prepusti ruskim silam. Da Kijev ultimata ne sprejema, je za domače medije sporočila namestnica ukrajinskega premierja Irina Vereščuk. "O predaji orožja ne moremo govoriti. O tem smo že obvestili rusko stran," je bila jasna.

Rusija je pred tem v nedeljo zvečer od Ukrajine zahtevala, da njeni vojaki odložijo orožje in mesto ob Azovskem morju zapustijo v ponedeljek zjutraj. Od Kijeva je zahtevala, da ji do 3. ure zjutraj po srednjeevropskem času pisno odgovori na te zahteve.

Obenem je napovedala, da bo v primeru ukrajinske predaja danes dopoldne vzpostavila humanitarne koridorje za umik prebivalcev. Na kontrolnih točkah naj bi jih čakali "udobni avtobusi", ki jih bodo prepeljali na različne cilje, tudi v Rusijo, kjer jih čakajo topli obroki in zdravniška pomoč. V Rusiji naj bi bilo že skoraj 60.000 "rešenih prebivalcev Mariupolja", ki po navedbah ruske strani zdaj javno govorijo o množičnih zločinih, storjenih s strani oblasti tega mesta.

"Enote oboroženih sil Ukrajine, bataljone teritorialne obrambe, tuje borce pozivamo, da ustavijo sovražnosti, odložijo orožje in po humanitranih koridorjih, dogovorjenih z ukrajinsko stranjo, vstopijo na ozemlja, ki so pod nadzorom Kijeva," je sporočil visok vojaški predstavnik Rusije Mihail Mizincev.

Rusko obrambno ministrstvo je na družbenem omrežju Telegram nagovorilo predstavnike lokalnih v Mariupolju z besedami, da so oni tisti, ki imajo pravico sprejeti "zgodovinsko odločitev". "Ali ste s svojimi ljudmi ali ste z zločinci," je zapisalo ministrstvo in dodalo, da jih, če bodo sprejeli napačno odločitev, zaradi "grozljivih zločinov in provokacij" ter "grozljivega odnosa do lastnih državljanov" čaka vojaško sodišče.

A ponoči je prišel pričakovan odgovor Kijeva, ki ga je medijem predstavila Vereščuk, kaj bo sledilo zdaj, pa zaenkrat ni povsem jasno, poročajo tuje tiskovne agencije.

Rusko stran je namestnica premierja obenem obtožila "namerne manipulacije" in ponovila, da smo v Mariupolju, kjer v katastrofalnih razmerah in ob nenehnem obstreljevanju ostaja ujetih okoli 300.000 ljudi, priča "dejanskemu zajetju talcev". V video sporočilu na Telegramu je Rusom še očitala, da se vedejo kot "teroristi", ko zvečer obljubljajo odprtje humanitarnih koridorjev, nato pa jih zjutraj obstreljujejo.

Mariupolj - strateško pomembno mesto, z nadzorom nad katerim bi Rusija dobila popolno kontrolo nad jugovzhodnim pasom Ukrajine - ruske sile povsem obkrožajo, prodrle pa so že tudi v samo mesto, kjer potekajo ulični spopadi. Satelitski posnetki pričajo, da je bilo v nenehnem obstreljevanju v minulih dveh tednih uničenih okoli 80 odstotkov mesta.

Rusija je tam med drugim zadela več civilnih zaklonišč, šol, bolnišnico in gledališče. Nazadnje so iz mesta v nedeljo poročali, da je ruska bomba opustošila umetniško šolo, kamor naj bi se pred tem zateklo kakih 400 civilistov. Ukrajina trdi, da ti napadi predstavljajo vojne zločine in se bodo kot takšni zapisali v zgodovino.

Ukrajinska stran ruski obenem očita, da v mestu namerno ustvarja humanitarno krizo, med drugim tudi s tem ko preprečuje prihod konvojev s humanitarno pomočjo, ter tamkajšnje prebivalce prisilno odvaža v Rusijo. Vrstijo se obtožbe lokalnih oblasti o domnevnih ugrabitvah ljudi, ki naj bi jim Rusi vzeli ukrajinske dokumente ter jih prevažali na prisilno delo na odročna območja v Rusiji, a teh navedb zaenkrat ni mogoče neodvisno potrditi.

Ukrajinska poslanka Ina Sovsun je v nedeljo Rusiji v zvezi s tem očitala "logiko nacistične Nemčije" in "suženjsko delo". Kot je opisala, je Rusija več tisoč ukrajinskih državljanov odpeljala v t. i. izbirne tabore v Moskvi, od koder jih nato pošilja v zelo odročne dele države, kjer so prisiljeni podpisati dokumente, da bodo tam ostali in zastonj delali dve, tri ali celo več let.

Vereščuk je medtem v pogovoru za ukrajinske medije spregovorila o ruskih "ugrabitvah" otrok iz ukrajinskih sirotišnic. Rusija naj bi na silo iz Mariupolja odpeljala okoli 350 otrok, za katere se zdaj ne ve, kje so in kaj se bo z njimi zgodilo, je dejala.