Reševalci se prebijajo skozi ruševine in iščejo morebitne preživele

V bombardiranju na zahodu Kijeva več mrtvih

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo znova izrazil pripravljenost na srečanje z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom.

Ruske sile so včeraj pozno zvečer bombardirale zahod ukrajinske prestolnice Kijev, pri čemer je umrlo najmanj osem ljudi. Kljub blokadam ruski vojaki nadaljujejo ofenzivo na prestolnico. Medtem je v Sumiju na severovzhodu države nekaj ur uhajal amoniak iz tamkajšnje kemične tovarne, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Kijevu so bombe zadele stanovanjske stavbe in nakupovalno središče, pri čemer so izbruhnili požari. Umrlo naj bi najmanj osem ljudi.

Reševalci se trenutno še prebijajo skozi ruševine in iščejo morebitne preživele. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je po eksploziji nastal velik krater, 10-nadstropna zgradba je popolnoma uničena.

Ruske sile vztrajajo pri ofenzivi na Kijev, čeprav v zadnjih dveh tednih tam niso bistveno napredovale. O največ spopadih poročajo s severozahoda in vzhoda prestolnice.

Kijevski župan Vitalij Kličko je dopoldne sporočil, da bo v mestu od drevi do srede zjutraj znova veljala policijska ura.

Iz Sumija so medtem poročali o uhajanju amoniaka, ki pa so ga že omejili. Regionalni poveljnik vojske Dmitro Šivicki je na uhajanje opozoril preko Telegrama in pozval vse bližnje prebivalce, naj se zatečejo v kleti ali nižja nadstropja, saj je plin lažji od zraka in se dviga.

V ruskem obstreljevanju je bil zadet 50-tonski rezervoar amonijaka v tovarni Sumihimprom, oblak plina je zajel območje okoli 2,5 kilometra okoli tovarne. En delavec v tovarni je bil poškodovan.

Iz mesta Rivne na zahodu Ukrajine poročajo, da je bil tarča ruskega raketiranja vadbeni center ukrajinske vojske. Nanj naj bi padli dve raketi, je povedal predstavnik lokalnih oblasti Vitalij Koval.

Rusko obrambno ministrstvo pa je v zvezi s tem sporočilo, da je bilo v napadu, v katerem so uporabili izredno natančno orožje, ubitih "več kot 80 plačancev in nacionalistov", poroča ruska tiskovna agencija Tass. Po ruskih navedbah so minulo noč v Ukrajini zadeli 44 vojaških ciljev.

Ukrajinska vojska je medtem v svojem dnevnem poročilu sporočila, da so v nedeljo uničili sedem ruskih tarč, med drugim letalo in drone. Opazili so še, da ruske sile vse manj uporabljajo letala, so pa povečali uporabo brezpilotnih letalnikov, poroča dpa, ki opozarja, da teh navedb niso uspeli preveriti.

Številni skušajo še vedno ubežati spopadom. V nedeljo je po humanitarnih koridorjih iz več ukrajinskih mest zbežalo 7295 ljudi, od tega jih je skoraj 4000 zbežalo iz Mariupolja v Zaporožje, je v nedeljo zvečer sporočila namestnica ukrajinskega premierja Irina Vereščuk. Od dogovorjenih sedmih koridorjev so štirje varni in v uporabi, je dodala.

Danes naj bi medtem vzpostavili osem koridorjev, po katerih bodo z avtobusi iz mest vozili civiliste, tja pa pomoč, je povedala Vereščukova, a dodala, da med njimi ni koridorja iz oziroma v Mariupolj.

Vzporedno pa se nadaljujejo tudi diplomatski napori za končanje vojne. Pogajanja med ukrajinsko in rusko delegacijo preko video povezave se bodo tako nadaljevala tudi danes.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo znova izrazil pripravljenost na srečanje z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Po svojem nagovoru v izraelskem knesetu pa je ocenil, da bi Izrael lahko posredoval med stranema in tudi gostil srečanje na visoki ravni, morda v Jeruzalemu. Izraelski premier Naftali Benet namreč išče rešitev za to, je dejal Zelenski v videu, ki ga je objavil v nedeljo.

