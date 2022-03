»Nekomu bo treba izstaviti račun, saj se je zgodila škoda vsem državljanom«

Medijska strokovnjakinja Sandra Bašić Hrvatin in odvetnica Jasna Zakonjšek o izzivih in ukrepih za zaščito medijske svobode.

Sandra Bašić Hrvatin na petkovem protivladnem protestu - za medijsko svobodo

© Borut Krajnc

Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je gostila prvo spletno razpravo Mladi za mlade: o medijski svobodi v EU, na kateri sta medijska strokovnjakinja Sandra Bašić Hrvatin in odvetnica Jasna Zakonjšek predstavili izzive in ukrepe za zaščito medijske svobode v EU. "Vrhunsko novinarsko delo moraš plačati," je poudarila Sandra Bašić Hrvatin.

Danes se namreč zaključuje javno posvetovanje o prihodnjem evropskem aktu o svobodi medijev, s katerim želijo zagotoviti pluralnost in neodvisnost evropskih medijev. Evropska komisija naj bi predlog zakonodajnega akta predstavila v drugi polovici leta. Osredotoča se na tri ključna področja - na preglednost in neodvisnost, pogoje za zdravo delovanje medijskega trga in pošteno dodeljevanje državnih sredstev.

Bašić Hrvatin s primorske fakultete za humanistične študije zelo veseli, da se je Evropska komisija končno zganila in ugotovila, da ima pristojnosti tudi na tem področju. Hkrati pa je opozorila, da "imamo zdaj pomembne vzvode, ki nam pomagajo pri digitalnem izražanju, ki so v lasti podjetij, katerih temeljni cilj je ustvarjanje dobička".

Opozorila je, da slovenske zakonodaje nihče ne razume, da je polna invalidnih členov, kot je 6. člen zakona o medijih, ki prepoveduje diskriminacijo, sovraštvo itd. "Členi, ki se nanašajo na financiranje, so narejeni tako, da dovoljujejo sistemsko korupcijo," je bila jasna. Ob tem je spomnila na predlog Evropske komisije, da imajo državljani pravico vedeti, kdo so lastniki medijev. To naj bi bilo razvidno na spletni strani ministrstva za kulturo, a tega podatka za okoli 2000 medijev, kolikor jih imamo, ni, je dejala.

Poudarila je, da je slovenska država dolžna zagotoviti ustrezne pogoje za pluralni medijski prostor in državne pomoči, ki bodo zagotovile delovanje medija na določenem območju. Kot ocenjuje, niti en pogoj v slovenskem prostoru ni izpolnjen. Sama je prepričana, da je "zagovor neodvisnih medijev zagovor naših pravic".

V nadaljevanju se je dotaknila napadov na javno Radiotelevizijo Slovenija v zadnjem času. Po njenem mnenju bi bilo najbolje, da bi jo dali "v roke zaposlenim", nad financiranjem pa bi bedelo računsko sodišče. "Treba bi bilo sprejeti ustrezno varovalo ali celo prepoved vpletanja politike v kadrovanje javne televizije," je dodala.

Zadeva s Slovensko tiskovno agencijo (STA), ki je bila več kot leto dni brez državnega financiranja in se borila za obstanek, je po mnenju odvetnice Jasne Zakonjšek navidezno končana, a škoda je velika. "V prihodnosti bi bilo treba nekomu izstaviti račun, saj se je zgodila škoda vsem državljanom", je dejala.