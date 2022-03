Biden: »Putin se pripravlja na uporabo kemičnega in biološkega orožja v Ukrajini«

Ruski predsednik Vladimir Putin je zaradi močnega upora, na katerega so ruske sile naletele v Ukrajini, stisnjen v kot

Ameriški predsednik Joe Biden

© Gage Skidmore / Flickr

Ruski predsednik Vladimir Putin je zaradi močnega upora, na katerega so ruske sile naletele v Ukrajini, stisnjen v kot ter bi se zato lahko zatekel k še hujšim taktikam kot doslej, je v ponedeljek posvaril predsednik ZDA Joe Biden. Po Bidnovih besedah je "jasno", da se Putin pripravlja na uporabo kemičnega in biološkega orožja v Ukrajini.

Obenem je sicer zatrdil, da se mora Rusija, če bi se za ta korak dejansko odločila, pripraviti na oster odziv Zahoda, a več podrobnosti o tem, kako še bi lahko zaveznice kaznovale Rusijo, ni navedel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Biden je spomnil na nedavne trditve Kremlja, da naj bi ZDA v Evropi, konkretno tudi v Ukrajini, razvijale kemično in biološko orožje. "To preprosto ni res. Zagotavljam vam," je dejal na srečanju ameriških poslovnih voditeljev v Washingtonu in dodal, da je - tudi glede na ravnanje Kremlja v preteklosti - to znak, da Rusi sami razmišljajo o uporabi tega orožja.

S tem je ponovil opozorila, ki so tako iz Bele hiše kot tudi iz drugih zahodnih prestolnic že prišla ta mesec, potem ko so ruski predstavniki Ukrajini očitali, da skuša v naglici skriti dokaze o domnevnem ameriškem programu kemičnega orožja na svojih tleh.

"Zdaj ko je Rusija izrekla te lažne trditve (...) bi morali biti vsi pozorni na možnost, da lahko Rusija uporabi kemično ali biološko orožje v Ukrajini ali da ustvari lažno pretvezo za njegovo uporabo," je med drugim tvitnila tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki.

Biden je sicer na ponedeljkovem srečanju še povedal, da je Putina že na njunem srečanju lani v Ženevi posvaril, da se bodo ZDA odločno odzvale na morebitne kibernetske napade Rusije na svojo kritično infrastrukturo.

Pred tem je ameriški predsednik v ponedeljek objavil izjavo, v kateri je ameriška podjetja opozoril, da imajo obveščevalne podatke o naraščajoči ruski kibernetski grožnji, in jih pozval, naj "nemudoma" pripravijo oziroma okrepijo svojo obrambo.

4-SvXbEWHFs

kO-e2vnM16A