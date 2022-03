Prokremeljski časnik objavil novico o skoraj 10.000 ubitih ruskih vojakih

Nekaj ur pozneje so ta podatek iz članka izbrisali, urednik časnika pa je nato sporočil, da je bila objava te informacije posledica hekerskega napada.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo dejal, da je od začetka invazije na njegovo državo umrlo približno 14.000 ruskih vojakov.

© Oleg Dubyna / Flickr

V nedeljskem spletnem članku, v katerem se je časnik skliceval na podatke ruskega ministrstva za obrambo, je med drugim pisalo, da je od začetka vojne v Ukrajini umrlo že 9861 ruskih vojakov. To bi bilo precej več od 498 mrtvih vojakov, ki jih je do zdaj uradno potrdila Moskva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Različni mediji so se v ponedeljek spraševali o pomenu članka, nekateri so poudarjali, da v nedeljo na informativnem sestanku obrambnega ministrstva ni bilo nobenih informacij o ubitih Rusih. Urednik časopisa KP Vladimir Sungorkin je nato za britanski BBC povedal, da je bila informacija rezultat hekerskega napada, in dodal, da bo časopis pojasnilo objavil kasneje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo dejal, da je od začetka invazije na njegovo državo umrlo približno 14.000 ruskih vojakov. Nobenega podatka o smrtnih žrtvah med vojaki sicer ni mogoče neodvisno potrditi, piše dpa.

Rusija od začetka invazije na Ukrajino, ki jo uradno imenuje le "posebna operacija", pozorno spremlja medijsko poročanje o konfliktu in ga je s sprejetjem različnih ukrepov in pravil močno omejilo.