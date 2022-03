Poveljstvo obrambnih sil za vesolje

"Vesoljsko poveljstvo" bo imelo nalogo, da Avstraliji zavaruje prostor v vesoljskem prostoru in s tem zagotovi tudi protiutež kitajskim in ruskim ambicijam v vesolju

Avstralski obrambni minister Peter Dutton

Avstralski obrambni minister Peter Dutton je danes napovedal ustanovitev nove obrambne agencije za vesolje. "Vesoljsko poveljstvo" bo imelo nalogo, da Avstraliji zavaruje prostor v vesoljskem prostoru in s tem zagotovi tudi protiutež kitajskim in ruskim ambicijam v vesolju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dutton je nadgradnjo obrambnih kapacitet Avstralije napovedal v govoru silam avstralskega vojaškega letalstva, ki bo predvidoma tudi igralo osrednjo vlogo v bodoči agenciji, skupaj z avstralsko kopensko vojsko in mornarico ter zasebnimi pogodbeniki. Minister za obrambo več podrobnosti o proračunu in kadrovski zasedbi agencije ni razkril.

Vesoljsko poveljstvo bo vodil letalski general Cath Roberts, po Duttonovih besedah pa bo to sprva "skromno", a pri tem ni skrival večjih ambicij za prihodnost. Avstralsko vesoljsko poveljstvo odpira vrata k okrepljenemu sodelovanju avstralske in ameriške vojske, ki je lastno vesoljsko agencijo oblikovala leta 2019. To bo še utrdilo partnerstvo med državama, ki sta skupaj z Združenim kraljestvom septembra podpisali varnostni pakt AUKUS.

Kot je razbrati iz Duttonovega govora, kjer je poimensko izpostavil tako Kitajsko kot Rusijo, bo nova agencija služila tudi za odvračanje ambicij omenjenih velesil v vesolju. Ekspanzija obrambnih zmogljivosti v vesolje sledi napovedi krepitvi avstralske vojske na 80.000 pripadnikov do leta 2040, kot obljublja aktualna konzervativna vlada.

