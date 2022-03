Če jim nasprotuješ, se ti bo maščevalo

Lutra je ena od nevladnih organizacij, ki so Andreju Vizjaku s tožbo na upravnem sodišču preprečile gradnjo hidroelektrarne Mokrice

Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor RS

Poznate Lutro? Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, je naravovarstvena nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu. Skrbi za obstoj vidre, ki jo ogroža uničevanje in onesnaževanje okolja. Bori se za to, da bi lahko čisto vodo pili tako pri izlivu kot izviru. Evropska komisija je njihov projekt ozaveščanja AQUAVIVA pred leti izbrala za enega najboljših okoljevarstvenih projektov.

Lutra pa je tudi ena od nevladnih organizacij, ki so Andreju Vizjaku, takrat zaposlenemu v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS), s tožbo na upravnem sodišču preprečile gradnjo hidroelektrarne Mokrice.

Ko Vizjak postane minister za okolje in prostor, nemudoma izkoristi priložnost, da se Lutri maščuje.

Lutra se februarja 2020 prijavi na razpis Evropske komisije – program LIFE. Ministrstvo kmalu po objavi razpisa Evropske komisije objavi javni poziv, s katerim se zaveže, da bo sofinanciralo izbrane projekte. V pozivu določi, da bodo do sofinanciranja »upravičeni vsi na podlagi tega poziva pravočasno predloženi projekti, izbrani s strani Evropske komisije«. Gre za avtomatizem upravičenosti do sofinanciranja: če je dovolj dobro za Evropsko komisijo, je dobro tudi za nas.

Evropska komisija se avgusta odloči, da podpre Lutrin projekt. Po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo Lutra 14. avgusta 2020 odda vlogo za sofinanciranje na ministrstvo.

Predstavnica ministrstva Lutro februarja 2021 obvesti, da je ministrstvo zagotovilo finance za projekt – 124.000 evrov – in Lutri posreduje predlog pogodbe o sofinanciranju. Pogodbo uskladijo 16. februarja. Podpisati jo mora le še minister, jim povedo. To mora storiti v enem mesecu od prejema popolne vloge, kot je ministrstvo samo določilo v javnem pozivu.

Lutra mora – če želi prejeti sredstva Evropske komisije – iz lastnega žepa založiti 124.000 evrov. Kako? Samo upa lahko, da ji bo uspelo denar od ministrstva iztožiti na sodišču. V nasprotnem primeru lahko zapre svoja vrata.

Pa tega ne stori. Lutra iz neuradnih virov na ministrstvu izve, da minister pogodbe ne namerava podpisati.

Lutra na podpis pogodbe in denar čaka že 13 mesecev. Projekt, ki ga je Evropska komisija izbrala na razpisu LIFE, je medtem že globoko v teku: začel se je septembra 2020. Konča se avgusta 2024.

Še nekaj dodatnih informacij v pojasnilo:

Program LIFE je namenjen različnim projektom s področja varstva okolja v EU. Splošna praksa EK je, da projektov ne financira v celoti, pač pa zagotovi določen delež sredstev zanje, običajno do 80 %. Razliko mora zagotoviti prijavitelj iz lastnih in drugih virov. Države članice so oblikovale prakso, da takšne projekte sofinancirajo in s tem zagotovijo njihovo izvedbo. Tako zagotovijo pritok evropskega denarja v organizacije v svojih državah.

Lutra se je na razpis Evropske komisije prijavila s projektom LIFE BEAVER. Pred prijavo na razpis se je Lutra obrnila na Ministrstvo za okolje in prostor s prošnjo po izdaji pisma podpore. Na ministrstvu so od Lutre zahtevali kratek opis projekta in finančno konstrukcijo, vključno s tem, koliko sredstev naj bi prispevalo ministrstvo. Na podlagi tega je ministrstvo Lutri 7. februarja 2020 posredovalo podpisano pismo podpore, s katerim se je zavezalo, da bo sofinanciralo njihov projekt – če ga bo sprejela Evropska komisija.

Lutra gre zdaj na sodišče

Evropska komisija je z Lutro 5. avgusta 2020 sklenila pogodbo o financiranju. Po podpisu te pogodbe je Lutra 14. avgusta 2020 oddala vlogo za sofinanciranje na ministrstvo. Ministrstvo in Lutra sta pogodbo uskladila 16. februarja.

Oktobra 2021 je Lutra na državno odvetništvo poslala zahtevek po podpisu pogodbe. Državno odvetništvo je marca 2022 zahtevek zavrnilo. Trdijo, da je Lutra pridobila zgolj možnost sklenitve pogodbe o sofinanciranju. Čeprav se je z javnim pozivom zavezalo, da bodo do sofinanciranja upravičeni vsi pravočasno predloženi projekti, ki jih bo izbrala Evropska komisija.

Lutra gre zdaj na sodišče. Zahtevala bo, da se sodbo vzpostavi pogodbeno razmerje – tako, kot je določeno v pogodbi, ki jo je z MOP uskladila že februarja 2021.

CNVOS (Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij)

