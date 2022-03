»Ta vojna se ne bo končala niti zlahka niti hitro«

Ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan napoveduje, da se vojna v Ukrajini še ne bo kmalu končala

Ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu po ocenah Bele hiše doslej ni uspelo doseči nobenega od treh temeljnih ciljev pri svoji agresiji proti Ukrajini. Vojna v Ukrajini se ne bo še kmalu končala, je pri tem opozoril svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan. Kot je dejal, je ta teden pričakovati napoved o nadaljnjih sankcijah proti Rusiji.

"Prvič, Ukrajino si je treba podrediti, drugič, okrepiti rusko moč in prestiž, in tretjič, razdeliti in oslabiti Zahod," je glavne ruske cilje v Beli hiši danes povzel svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost Sullivan. Rusija je po njegovem mnenju "doslej dosegla nasprotno".

Sullivan je opozoril, da se bo vojna v Ukrajini nadaljevala. Ukrajino čakajo težki dnevi, najtežji za ukrajinske sile na fronti in za civiliste pod ruskim obstreljevanjem, je dejal. "Ta vojna se ne bo končala niti zlahka niti hitro," je zatrdil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

1P2XxE1FneI

ZDA in zahodni zavezniki bodo ta teden napovedali nadaljnje sankcije proti Rusiji. To naj bi se zgodilo v četrtek v okviru izrednega vrha zveze Nato in zasedanja voditeljev članic EU, je še dejal Sullivan. Obeh zasedanj v Bruslju, kjer bo potekalo tudi srečanje voditeljev skupine G7, se bo udeležil tudi ameriški predsednik Joe Biden. To bo sicer njegovo tretje potovanje v Evropo po nastopu položaja januarja lani.

Po Sullivanovih besedah gre za "še en sveženj sankcij". Pomemben element bo zaostritev obstoječih ukrepov, da bi Moskvi otežili izogibanje sankcijam, je po poročanju dpa dejal Sullivan.

gpTs-WSx3EM