Ruski poslanci za zaporno kazen za »lažne novice«

Ruski poslanci so sprejeli predlog zakona, ki predvideva do 15 let zapora za objavljanje domnevno lažnih informacij o ruskih dejanjih v tujini

Ruski predsednik Vladimir Putin

© Wikimedia Commons

Ruski poslanci so v torek sprejeli predlog zakona, ki predvideva do 15 let zapora za objavljanje domnevno lažnih informacij o ruskih dejanjih v tujini. S sprejetjem predloga bi dopolnili že obstoječ zakon o "lažnih novicah" o ruski vojski.

Predlog predvideva zapor in visoke globe za ljudi, ki bi zavedno objavljali domnevno lažne informacije o dejanjih ruskih vladnih agencij v tujini. Če bi te informacije imele resne posledice, pa je zagroženih do 15 let zapora, so sporočili iz dume.

Sedaj zakon čaka še sprejetje v zgornjem domu parlamenta, v veljavo pa bo stopil s podpisom ruskega predsednika Vladimirja Putina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predlog sicer dopolnjuje že obstoječ zakon, ki omogoča do 15 let zapora za širjenje domnevnih lažnih novic o ruski vojski. V okviru tega zakona so preiskovalci v torek zagnali preiskavo proti priljubljenemu novinarju Aleksandru Nevzorovu, ki je poročal, da je vojska namerno napadla porodnišnico v ukrajinskem Mariupolju.

Kot so pojasnili ob zagonu preiskave, je Nevzorov namerno širil lažne informacije o obstreljevanju, njegovo poročanje pa so pospremile "netočne fotografije civilistov, ki jih je prizadelo obstreljevanje".

Preiskovalci trenutno še iščejo Nevzorova, ki pa naj bi trenutno bival v tujini.

Rusija že dlje časa zaostruje ukrepe proti neodvisnim medijem in aktivistom. Medijski regulator Roskomnadzor je v torek uradno posvaril časnik Nova Gazeta, da ni upošteval zakona, ko v poročanju o nevladni organizaciji ni omenil, da gre za tujega agenta. Pri tem regulator ni pojasnil, za katero nevladno organizacijo je šlo. Grozi pa zaradi opozorila še enemu zadnjih neodvisnih medijev v državi zaprtje. Glede na rusko zakonodajo lahko namreč sodišče zapre medij, če v roku enega leta prejme dve uradni opozorili.

Tiskovna predstavnica Nove Gazete Nedežda Prusenkova je sicer v torek dejala, da še niso prejeli kopije opozorila.