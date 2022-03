Nemški kancler Scholz: »Putinova ofenziva je zastala«

Nemški kancler Olaf Scholz je zagotovil Ukrajini nadaljnjo solidarnost, a ponovil, da se Nato ne namerava vmešati v vojno z Rusijo

Ruska ofenziva v Ukrajini je kljub stalnim napadom zastala, je danes v bundestagu ocenil nemški kancler Olaf Scholz. Zagotovil je še, da lahko Kijev računa na podporo Nemčije, čeprav se zveza Nato ne namerava vmešati v vojno, poročajo tuje tiskovne agencije.

Scholz je pozval k takojšnjemu končanju vojne. "Orožje mora utihniti in to takoj," je poudaril.

"Ofenziva (ruskega predsednik Vladimirja) Putina je zastala, kljub vsemu uničenju, ki ga povzroča dan za dnem," je dejal Scholz.

Prepričan je, da bi moral Putin slišati resnico, ne le da vojna uničuje Ukrajino, ampak tudi prihodnost Rusije. Tako so po njegovem mnenju sankcije Zahoda učinkovite in bodo rusko gospodarstvo še dodatno prizadele. "Ampak to je šele začetek, veliko najhujših posledic bo vidnih v prihodnjih tednih," je dejal in pojasnil, da pripravljajo nove sankcije.

Nemški kancler je zagotovil Ukrajini nadaljnjo solidarnost, a ponovil, da se Nato ne namerava vmešati v vojno z Rusijo. Pojasnil je, da kljub glasnim pozivom k uvedbi območja prepovedi preleta tega ne bodo uresničili. Vztrajati je treba namreč pri tem, da ne pride do neposredne konfrontacije med Natom in Rusijo. "Nato ne bo vpleten v vojno," je poudaril.

