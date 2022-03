Zelenski: »V mestu je 100.000 ljudi brez hrane, vode, zdravil«

Ruska stran za neuspeh vzpostavitve humanitarnih koridorjev krivi Ukrajino

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski

Za reševanje civilnega prebivalstva iz obleganih mest in manjših krajev v Ukrajini je danes po navedbah Kijeva predvidenih devet humanitarnih koridorjev. Nadaljevala naj bi se tudi evakuacija iz mesta Mariupolj, čeprav o tem ni dogovora z rusko stranjo, je sporočila podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.

Vereščuk upa, da bo ljudem, ki želijo zapustiti mesto, uspeli priti do bližnjega Berdjanska, kjer nanje čaka humanitarna pomoč. Za prevoz ljudi je pripravljenih 24 avtobusov, njene besede povzema britanski BBC.

"Danes v Mariupolju ostaja še okoli 100.000 ljudi. V nehumanih pogojih. V popolni blokadi. Brez hrane, vode, zdravil. Pod nenehnim obstreljevanjem, pod nenehnim bombardiranjem," je v nagovoru na Facebooku, ki ga povzema britanski BBC, dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Samo v zadnjih 24 urah je po njegovih besedah mesto zapustilo več kot 7000 ljudi. A prizadevanja za reševanje civilistov prek koridorjev ovirata "rusko obstreljevanje in teror", je zatrdil in navedel primer ene od skupin, ki da so jo med potovanjem po dogovorjenem humanitarnem koridorju zajeli Rusi.

Mariupolj je ključna tarča v vojni ruskega predsednika Vladimirja Putina proti Ukrajini, saj bi z zavzetjem mesta zagotovil most med ruskimi silami na Krimu in ozemljem pod ruskim nadzorom na severu in vzhodu. Po navedbah ameriškega Pentagona Rusija sedaj mesto napada z artilerijo, raketami dolgega dosega in z ladij v bližnjem Azovskem morju.

Lokalne ukrajinske sile poročajo tudi o silovitih spopadih z rusko pehoto, ki da napada mesto, potem ko je to zavrnilo poziv k predaji, poroča AFP.

Kar nekaj od predhodnih poskusov za varen umik prebivalcev Mariupolja je propadlo, ker so ruske sile nadaljevale obstreljevanje. Ruska stran sicer za neuspeh vzpostavitve koridorjev krivi Ukrajino.

Poleg tega naj bi danes dva humanitarna koridorja iz manjših krajev vodila v Zaporožje, iz krajev severovzhodno od Kijeva so predvidene tri poti za evakuacijo proti predmestju prestolnice, še ena iz mesta Borodjanka, dva koridorja pa z območja Lugansk na vzhodu države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

