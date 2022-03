Odgovor na nasilje je solidarnost

Pogovor ob izidu posebnega časopisa, ki prinaša ganljive zaznamke, fotografske in tekstovne, z balkanske begunske poti

V petek, 1. aprila, ob 18. uri bo v Atriju ZRC potekal pogovor ob izidu posebnega časopisa Keine Chance, ki prinaša ganljive fotografske in tekstovne zaznamke z balkanske begunske poti. Na prireditvi bo mogoče kupiti izvod časopisa za 15 evrov. Po ceni 100 evrov pa bo naprodaj komplet podpisanega printa fotografije in izvoda časopisa.

Na pogovoru bodo sodelovali: Jošt Franko (nagrajeni fotograf mlajše generacije, ki s fotoaparatom beleži dogajanje na balkanski begunski poti že od leta 2019), dr. Jure Gombač (raziskovalec Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, ki sodeluje v številnih projektih, katerih namen je olajšati beguncem vključitev v družbo) in Kristina Božič (novinarka, ki jo zanimajo zgodbe ljudi in bo pogovor tudi vodila).

"S tem časopisom smo poskušali izkazati spoštovanje in pozornost vsem, ki so obtičali na obrobju Evropske unije", začenja svoj zapis v priložnostni publikaciji z naslovom Keine Chance njen pobudnik, Jošt Franko. Besede iz naslova je izgovoril eden od protagonistov, begunec iz Sirije, v odgovor na vprašanje, ali obstaja kakšna možnost, da bi se prebil na Hrvaško. Keine Chance. "Nobene možnosti ni, nobene možnosti za vse, ki smo jih kolektivno odrinili na rob spomina, pa še vedno trmasto vztrajajo in obstajajo. Pandemiji covida-19 navkljub, strupenemu mrazu navkljub, neprizanesljivosti in okrutnosti obmejnih organov navkljub, vojni v Ukrajini navkljub. Tako kot obstajajo in vztrajajo posamezniki, ki si ne zatiskajo oči pred tem, kar se dogaja na zaplati ozemlja, ki jo morajo prebežniki premagati, preden prodrejo v trdnjavo Evropo. Toda nekateri za vedno ostanejo tam," so zapisali v posebnem časopisu.

"Keine Chance je poskus s solidarnostjo odgovoriti na nasilje," piše v zaključnem delu uvodnika. Na naslednjih straneh s svojimi zapisi sodelujejo še: Kristina Božič, Desmond Happy, Matiullah Intizar, Mirjana Dragosavljević, Jošt Franko.