»Nedopustno je, da uporabniki iPhona ne morejo izbrati slovenščine«

Poziva k ureditvi rabe maternega jezika v elektronskih napravah

Sindikat Glosa je vlado, ministrstva in medijsko krajino pozval, naj si začne prizadevati za dosledno uporabo slovenščine v javnih napisih in elektronskih napravah, kot to predvideva zakon o javni rabi slovenščine.

Sindikat Glosa je vlado, ministrstva in medijsko krajino pozval, naj si začne prizadevati za dosledno uporabo slovenščine v javnih napisih in elektronskih napravah, kot to predvideva zakon o javni rabi slovenščine. Sindikatu se denimo zdi nedopustno, da uporabniki iPhona v meniju telefona ne morejo izbrati maternega jezika.

"Nedopustno, nezakonito in protiustavno je, da država s svojimi mehanizmi ne vzpostavi zakonitega stanja in da zlasti 14., 15. in 20. člen zakona o javni rabi slovenščine ostajajo mrtve črke na papirju," piše v pozivu.

Sindikatu kulture in narave Slovenije - Glosa se zdi "sramotno in poniževalno", da se tehnološki velikan Apple požvižga na slovenski pravni red in ne dovoljuje izbora slovenščine v iPhonu in drugih izdelkih, ki so dostopni na slovenskem trgu, omogoča pa izbiro slovaščine, hrvaščine in drugih jezikov. Izpostavili so tudi hotel Intercontinental, ki ne omogoča rezervacij v slovenščini.

Sindikat Glosa

Ker je to v nasprotju s predpisi, bi bilo po mnenju sindikata treba od pristojnih inšpekcijskih služb, kot sta inšpektorat za kulturo in medije ter tržni inšpektorat, zahtevati, da na terenu sprotno ukrepajo glede pravnih norm, ki zavezujejo k javni rabi slovenskega jezika in njegove izbire v elektronskih komunikacijskih in kontrolnih napravah.

Poziv je podpisala tudi Fundacija Bazoviški junaki in ostale žrtve fašizma.