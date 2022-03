»Izgnali smo 45 vohunov, ki so se pretvarjali, da so diplomati«

Poljski notranji minister Mariusz Kaminski je odločen, da bo razgradil mrežo "ruskih posebnih služb"

© Kancelaria Premiera / Flickr

Poljska je izgnala 45 ruskih diplomatov zaradi domnevnega vohunjenja. Kot je v Varšavi povedal notranji minister Mariusz Kaminski, so izgnali "45 vohunov, ki so se pretvarjali, da so diplomati", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Odločno in temeljito bomo razgradili mrežo ruskih posebnih služb v naši državi," je na Twitterju še zapisal minister.

Ruski veleposlanik na Poljskem Sergej Andrejev je na vprašanje novinarjev ob prihodu z zunanjega ministrstva v Varšavi izgon diplomatov potrdil in pojasnil, da morajo Poljsko zapustiti najkasneje v petih dneh.

Dejal je še, da so obtožbe, da so diplomati na Poljskem izvajali aktivnosti, ki niso skladne z njihovim diplomatskih statusom, neosnovane, in napovedal, da bo Moskva sprejela protiukrep.

Ruski veleposlanik je še dejal, da Poljska in Rusija ohranjata diplomatske odnose. "Veleposlaništvi ostajata, veleposlanika ostajata," je dejal.

Poljska protiobveščevalna služba ABW je danes sporočila tudi, da so pridržali poljskega državljana, ki je osumljen vohunjenja za ruske tajne službe. Kot so pojasnili, je njegovo delovanje ogrožalo notranjo in zunanjo varnost Poljske.

