»Nemudoma moramo končati nevarno politično podrejanje RTV Slovenija«

Skupna protestna izjava predsednic in predsednikov SD, LMŠ, Levice, SAB in Gibanja Svoboda o političnem kadrovanju Janševe vlade na RTV Slovenija

Sodelavca: Igor Pirkovič (novinar RTV Slovenija) in Janez Janša (premier) na shodu v podporo Ukrajini, ki ga je neformalno organizirala SDS

© Borut Krajnc

Prvaki strank Koalicije ustavnega loka (KUL) in Gibanja Svoboda so v skupni protestni izjavi podprli javna opozorila sodelavcev RTV Slovenija (RTVS) o nepravilnostih in pritiskih, ki jih vsakodnevno doživljajo pri delu. Poudarili so, da je treba končati politično podrejanje, in se zavezali, da bodo po volitvah ustvarili nov zakonski okvir, ki bo onemogočal vmešavanje politike v delo RTVS.

"Skupaj z njimi smo zgroženi nad demontažo javne radiotelevizije, ki sledi dolgotrajnemu izčrpavanju Slovenske tiskovne agencije," so v skupni izjavi zapisali predsednik LMŠ Marjan Šarec (LMŠ), predsednica SD Tanja Fajon, koordinator Levice Luka Mesec, predsednica SAB Alenka Bratušek in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Opozorili so, da se s srditim napadom in podrejanjem javnih medijskih servisov ruši demokracija in atributi naše državnosti.

Z javno podporo so se zavezali, da bodo takoj po volitvah ustvarili nov zakonski okvir, ki bo omogočil profesionalno in neodvisno delo novinark in novinarjev Radiotelevizije Slovenija (RTVS) "brez vmešavanja politike v njihovo delo in strokovno vodenje javne medijske hiše".

"Skupaj z njimi smo zgroženi nad demontažo javne radiotelevizije, ki sledi dolgotrajnemu izčrpavanju Slovenske tiskovne agencije."

Zapisali so še, da smo priča popolnemu izigravanju zakonov in kršenju predpisov - od oblikovanja nadzornega in programskega sveta do kar dvakratnega imenovanja generalnega direktorja RTVS, izvolitve direktorja Televizije Slovenija (TVS), odgovorne urednice informativnega programa TVS in urednika Multimedijskega centra RTVS. Vse to ima po njihovem mnenju jasen namen, "ki je ustrahovanje novinark in novinarjev, uničevanje njihove neodvisnosti in poklicne integritete ter preoblikovanje RTVS v vladno trobilo".

Tudi "na silo in z naglico" uveljavljene spremembe v TV programih, ki naj bi prinesle večjo gledanost, imajo jasen skupni imenovalec, to je "zloraba javnega servisa in njegova popolna instrumentalizacija v rokah ene stranke", menijo prvaki KUL in Gibanja Svoboda.

"RTV Slovenija ni samo prinašalka in ustvarjalka informativnih vsebin, je eden od temeljnih kamnov samobitnosti slovenskega naroda in ključni steber demokratične družbe."

Dodali so še, da se tako kot pri STA tudi v tem primeru oblast ne zmeni niti za opozorila civilne družbe niti za vse glasnejša opozorila mednarodne strokovne javnosti. RTVS po mnenju podpisnikov izjave ni samo prinašalka in ustvarjalka informativnih vsebin, je eden od temeljnih kamnov samobitnosti slovenskega naroda in ključni steber demokratične družbe. "Zato moramo nemudoma končati njeno nevarno politično podrejanje," so še zapisali.