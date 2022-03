»Prepoved Levice je preko Kovačiča želela doseči SDS«

Viliju Kovačiču, "gospodu blizu stranke SDS", na ustavnem sodišču ni uspelo doseči prepovedi Levice in SD

Stranki Levica in SD pozdravljata odločitev ustavnega sodišča, ki je zahtevo državljana Vilija Kovačiča o protiustavnosti delovanja omenjenih strank zavrnilo kot neutemeljeno. Koordinator Levice Luka Mesec je dejal, da je prepoved Levice preko Kovačiča želela doseči SDS, predsednica SD Tanja Fajon pa meni, da je šlo za očitno predvolilno nagajanje.

Koordinator Levice Luka Mesec se je na odločitev ustavnega sodišča, da zavrne pobudo o protiustavnosti delovanja stranke Levica odzval z besedami, da je Kovačič "gospod blizu stranke SDS, ki je poskušala na ustavnem sodišču doseči prepoved Levice in SD".

Ustavno sodišče je po njegovih besedah komentiralo, da primera ni, v programu ali delovanju Levice pa ni ničesar neustavnega. Še posebej ga veseli, da je ustavno sodišče prepoznalo namen predlagateljev, ki je "zloraba prava z namenom izločanja protikandidatov iz volilne tekme oziroma nasploh iz političnega življenja".

Mesec je dejal še, da se SDS boji, da bo 24. aprila izgubil oblast in se poskuša posluževati "vseh možnih trikov", da bi diskreditiral ali eliminiral konkurenco. "To kaže na njihovo nedemokratičnost," je dejal Mesec in dodal, da se jih SDS boji, saj "je Levica negacija SDS", ker se "najodločneje bori proti korupciji, avtoritarnemu prevzemanju oblasti in proti revščini". "To je obratno od tega, kar počne SDS, zato razumemo, da smo mu trn v peti," je dejal Mesec.

Dodal je še, da nikakor ne morejo sprejeti tega, da se Levico zadnje pol leta poskuša diskreditirati z izmišljenimi manifesti, pritiski na ustavno sodišče, medijsko gonjo in navsezadnje tudi likvidirati. Zato je državljanke in državljane še enkrat pozval k udeležbi na volitvah.

Predsednica SD Tanja Fajon je prav tako izrazila veselje nad odločitvijo ustavnega sodišča. Odločitev je bila pričakovana, je dejala in dodala, da je šlo za "očitno nagajanje vladajoče strukture nasprotnikom, svojim političnim tekmecem, izgubljanje časa pravosodnega sistema."

Tanja Fajon je dodala, da so ustavni sodniki spoznali, da SD ne krši ustavne ureditve, kar je zelo pomembno. "Smo stranka naprednih idej, zagovarjamo socialno pravičnost, demokracijo in zelo samozavestno vstopamo tudi v čas volilne kampanje," je dejala. Ta poteza ustavnega sodišča pa je po njenem mnenju samo dokaz, "da smo stranka, ki zasluži svoje vrednote, svoje ime, socialna demokracija, in pa glas volivk in volivcev".

"Srčno upam, da se bomo zdaj lahko v naslednjih tednih resnično posvetili izzivom, ki so pred nami," je dejala Fajon in da bodo lahko predstavili rešitve za težave, rešitve za težave, ki jih imajo Slovenci, tako da bo ta kampanja vsebinska "in ne nizkotna in umazana". To je po oceni predsednice SD tudi sporočilo ustavnega sodišča. "Ne izgubljajmo energije za neke nizke politične udarce, kar si vladajoča struktura zelo rada privošči in je to nek modus operandi," je še dodala Fajon.