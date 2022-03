Umrla je Madeleine Albright

Bila je prva ženska na položaju državne sekretarke v ameriški vladi in ena najvplivnejših državnic svoje generacije

Madeleine Albright (1937 - 2022)

© Flickr

V 84. letu starosti je umrla nekdanja ameriška državna sekretarka Madeleine Albright, je danes sporočila njena družina. Albright, ki je umrla za rakom, je bila prva ženska na tem položaju v ameriški vladi in ena najvplivnejših državnic svoje generacije.

Albright je bila vodja ameriške diplomacije med letoma 1997 in 2001 v administraciji demokratskega predsednika Billa Clintona.

Madeleine Albright je bila vodja ameriške diplomacije med letoma 1997 in 2001 v administraciji demokratskega predsednika Billa Clintona.

Umrla je obkrožena z družino in prijatelji, je sporočila njena družina, ki jo je opisala kot "ljubečo mater, babico, sestro in prijateljico" ter "neutrudno zagovornico demokracije in človekovih pravic", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

W4qc5y3tD8s

LRYJtfUwdyo

4YlYfjeGOLg