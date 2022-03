Ameriška vlada: »Pripadniki ruskih sil so v Ukrajini zagrešili vojne zločine«

ZDA Rusijo obtožile izvajanja vojnih zločinov v Ukrajini

Joe Biden, ameriški predsednik, v Putinu vidi vojnega zločinca

© Gage Skidmore / Flickr

ZDA so ruske sile v Ukrajini obtožile vojnih zločinov - mesec dni po tem, ko je Moskva začela invazijo s trditvijo, da cilja le na vojaške objekte. ZN pa pripravljajo še eno resolucijo, s katero bodo pozvali h končanju spopadov, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Na podlagi trenutno razpoložljivih informacij ameriška vlada ocenjuje, da so pripadniki ruskih sil v Ukrajini zagrešili vojne zločine," je v sredo sporočil ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki je kot primer navedel uničenje stanovanjskih stavb, šol, bolnišnic in ključne infrastrukture.

Dejal je, da obstajajo številna verodostojna poročila "o neselektivnih napadih in namernih napadih na civiliste, pa tudi o drugih grozodejstvih", pri čemer so ruske vojne taktike po njegovem podobne tistim v Čečeniji in Siriji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ameriški predsednik Joe Biden je prejšnji teden ruskega predsednika Vladimirja Putina označil za "vojnega zločinca" in "morilskega diktatorja", kar je razjezilo Rusijo in privedlo do pritožbe ameriškemu veleposlaniku v Moskvi.

Rusija je v sredo sprejela več povračilnih ukrepov in veleposlaništvu ZDA posredovala seznam diplomatov, ki jih bodo razglasili za "persona non grata". Imena ali točnega števila teh oseb niso navedli.

Tiskovni predstavnik State Departmenta je potrdil, da je ameriško veleposlaništvo prejelo seznam ruskega zunanjega ministrstva, ki je sporočilo še, da je ta poteza odgovor na izgon 12 ruskih diplomatov iz moskovske misije ZN v New Yorku, ki so bili februarja obtoženi vohunjenja.

Medtem naj bi generalna skupščina ZN danes glasovala o novi nezavezujoči resoluciji, ki bo, če jo bo sprejela večina držav članic, od Rusije "zahtevala takojšnjo zaustavitev" vojne v Ukrajini, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Resolucija poudarja tudi poziv generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa Moskvi, naj "ustavi vojaško ofenzivo" ter poziv k vzpostavitvi premirja in vrnitvi na pot dialoga in pogajanj, še dodaja AFP.

Sicer je 141 držav 2. marca že potrdilo prejšnjo resolucijo, ki od Rusije podobno zahteva takojšnjo prekinitev uporabe sile proti Ukrajini, toda brez posebnega učinka. Pet držav, med njimi tudi Rusija, je glasovalo proti, 35 pa se jih je vzdržalo.

GKe8klTgIHg

qzM7uPuWX2I