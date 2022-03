NATO trdi, da je v Ukrajini padlo med 7.000 in 15.000 ruskih vojakov

Ranjenih pa naj bi bilo med 30.000 in 40.000 ruskih vojakov

Ruski predsednik Vladimir Putin v Ukrajini ne popušča

© Kremlin.ru

Spopadi med ruskimi in ukrajinskimi silami se nadaljujejo po vsej Ukrajini. Ruska vojska je ponoči uničila pomemben most v bližini mesta Černigiv, v Pentagonu pa trdijo, da ruska vojska "zavzema obrambne položaje". Po podatkih Nata je med rusko invazijo umrlo med 7000 in 15.000 ruskih vojakov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Spopadi so se ponoči nadaljevali v okolici obleganega mesta Izjum na vzhodu Ukrajine, je v dnevnem poročilu na Facebooku zgodaj davi sporočil ukrajinski generalštab. Tudi v vzhodni regiji Doneck je sredi spopadov velika večina ukrajinskih enot, so sporočili generali.

V sosednjem Luhansku so napadi osredotočeni na mesta Rubižne, Severodoneck in Popasna, navaja poročilo. Bojne operacije so se nadaljevale tudi na severu države, poročali so o ruskem topniškem obstreljevanju severovzhodnega obrobja Kijeva in mest Kalinivka, Horinka in Romanovka.

Ukrajinske sile so zaustavile ruske enote v bližini predmestja Brovari pri Kijevu, so še sporočili ukrajinski generali. Po njihovih navedbah ruskim silam ni uspelo prebiti ukrajinske obrambe in doseči severozahodnega obrobja prestolnice Kijev.

Za primerjavo – v desetletni okupaciji Afganistana je Rusija, takrat Sovjetska zveza, izgubila približno 15.000 vojakov.

Ruska vojska je ponoči uničila ključni most čez reko Desno in s tem prekinila pomembno pot med prestolnico Kijev in mestom Černigiv na severu države. Mesto je brez elektrike, vode, ogrevanja in praktično brez plina, infrastruktura pa je bila uničena, poroča britanski BBC.

Tudi oblegano pristaniško mesto Mariupolj je še vedno tarča stalnih ruskih napadov. Uradnik, ki je pred kratkim pobegnil iz mesta, je za BBC povedal, da je velik del mesta uničen, vendar pa je območje okrog pristanišča večinoma nedotaknjeno.

Mariupolj, kjer je še vedno ujetih približno 100.000 ljudi, stoji na poti ruskim silam, ki se s Krima skušajo prebiti proti severovzhodu in se povezati z ruskimi enotami in zavezniki v vzhodni Ukrajini.

Ukrajinski generalštab je v svojem zadnjem poročilu zapisal, da ruske sile "zaradi številnih izgub še naprej oblikujejo in premikajo dodatne enote svojih oboroženih sil proti ukrajinski meji". Teh informacij ni bilo mogoče neodvisno preveriti, dodaja BBC.

Pentagon medtem trdi, da Rusija zavzema "obrambne položaje". Na severozahodu "so se v bistvu vkopali", je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP dejal predstavnik Pentagona. "Torej ne gre za to, da ne napredujejo. Pravzaprav zdaj niti ne poskušajo napredovati," je dodal.

Ruska vojska naj bi se po besedah visokega predstavnika Pentagona umaknila več kot 30 kilometrov vzhodno od Kijeva in začela vzpostavljati obrambne položaje na več frontah v Ukrajini, dodaja AFP.

Predstavniki zveze Nato pa menijo, da je bilo v spopadih doslej ubitih od 7000 do 15.000 ruskih vojakov, ranjenih naj bi bilo med 30.000 in 40.000. Za primerjavo – v desetletni okupaciji Afganistana je Rusija, takrat Sovjetska zveza, izgubila približno 15.000 vojakov.

Rusija sicer od 2. marca, ko so iz Moskve sporočili, da je umrlo 500 ruskih vojakov, ni sporočila uradnega števila smrtnih žrtev. Ukrajina je sicer v začetku tedna trdila, da je umrlo okoli 14.000 ruskih vojakov. Sicer pa glede svojih žrtev ni dala jasnih podatkov - nazadnje je ukrajinski predsednik pred dvema tednoma dejal, da je umrlo 1300 ukrajinskih vojakov.

